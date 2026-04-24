Slušaj vest

Svež hleb je jedno od najvećih uživanja, pa se potrudite da mu što duže sačuvate svežinu, a to je moguće ako ga pravilno čuvate. Izaberite pravilno pakovanje, zaboravite plastiku i okrenite se prirodnijim rešenjima. Čuvajte hleb u papirnoj kesi ili platnenoj vrećici, najbolje lanenoj, jer omogućavaju da hleb "diše" i sprečavaju stvaranje vlage koja vodi ka buđi.

Odložite hleb u čistu, suvu i provetrenu kutiju za hleb. Redovno je brišite blagim rastvorom sirćeta kako biste uklonili nevidljive spore buđi i održali higijenu na visokom nivou.

Oživite bajat hleb za nekoliko minuta

Nemojte bacati hleb čim se osuši. Vratite mu svežinu jednostavnim trikom. Nakvasite ga lagano vodom i zagrejte u rerni na oko 150 stepeni nekoliko minuta. Hleb će ponovo postati mekan i mirisan.

Ako nemate rernu, iskoristite paru. Sipajte malo vode u šerpu, stavite rešetku ili posudu, potom hleb i poklopite. Nakon nekoliko minuta na pari, biće kao iz pekare.

Svež hleb Foto: Gábor Gábor / Alamy / Profimedia

Zamrzavanje je idealno da uvek imate svež hleb

Produžite trajanje hleba zamrzavanjem. Isecite ga na kriške pre nego što ga stavite u zamrzivač, kako biste kasnije vadili samo onoliko koliko vam je potrebno. Dobro ga umotajte u foliju ili kesu za zamrzavanje.

Odmrzavajte ga na sobnoj temperaturi, a zatim ga kratko zagrejte u rerni da biste dobili hrskavu koricu. Na ovaj način hleb zadržava ukus i teksturu gotovo kao svež.

Isprobajte jednostavan trik sa jabukom

Postavite polovinu sveže jabuke u kutiju za hleb. Ona prirodno oslobađa vlagu i održava optimalnu mikroklimu, pa se hleb sporije suši i ređe buđa.

Jabuka Foto: Anil OGUZ / Alamy / Profimedia

Alternativno, stavite malu kesicu pirinča. On upija višak vlage i dodatno štiti hleb od kvarenja. Redovno menjajte jabuku ili proveravajte pirinač kako biste održali efekat.

Izbegavajte greške koje ubrzavaju kvarenje

Ne čuvajte hleb u frižideru jer se tako mnogo brže suši. Ne mešajte svež i star hleb na istom mestu kako biste sprečili prenos buđi. Sačekajte da se hleb potpuno ohladi pre odlaganja, jer toplota stvara kondenzaciju i ubrzava kvarenje.

Učinite da hleb duže ostane ukusan

Primijenite ove jednostavne savete i produžite svežinu hleba bez dodatnih troškova. Organizujte čuvanje pametno i uživajte u mekom, ukusnom hlebu danima bez potrebe za svakodnevnom kupovinom.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Recept za originalnu italijansku fokaču