Slušaj vest

Turistička sezona u Hrvatskoj uveliko je počela, a jadranska obala ponovo je među najtraženijim destinacijama u Evropi. Brojni turisti već su počeli da pristižu i ispunjavaju gradove duž Jadrana. Posebnu pažnju i dalje privlače dalmatinski gradovi poput Splita, Dubrovnika i Zadra, ali i brojna manja mesta koja nude pravi mediteranski doživljaj.

Upravo jedan trenutak koji su doživeli u Splitu za britanski par - Saru i Rajana bio je posebno oduševljavajući i izdvojio se iz njihove uobičajene turističke rutine. Sve su odlučili da podele na društvenim mrežama.

Naime, dok su čekali autobus za Dubrovnik, ovo dvoje putnika, na Instagramu poznatiji kao "acrosseveryborder", seli su u jedan kafić kako bi popili kafu. Uz nju su jeli burek koji su doneli iz pekare, a upravo ih je ta mogućnost konzumacije hrane u kafiću ostavila bez reči. Svoje iskustvo podelili su u videu na Instagramu, pitajući se da li je takva praksa uobičajena samo u Hrvatskoj.

"Ovde je to normalno"

"Ovo je bilo tako iznenađujuće! Razlog našeg iznenađenja je to što inače nije dozvoljeno unositi hranu spolja u kafiće ili barove, ali ovde se to čini kao normalna stvar i to nam se sviđa", napisali su u opisu objave.

U videu Sara objašnjava kako su primetili da mnogi kafići nemaju svoju ponudu peciva, što bi mogao biti razlog za ovu opuštenu praksu.

Digitalni nomadi

Sara i Rajan su evropski par digitalnih nomada koji dokumentuju svoja putovanja širom sveta. On je video-montažer, a ona stručnjak za društvene mreže, a zajedno vode blog i Instagram profil "Across Every Border". Njihov sadržaj često se fokusira na kulturološke razlike, svakodnevne situacije i praktične savete za putnike. U Splitu su proveli oko četiri nedelje pre nego što su naišli na, za njih, neobičan lokalni običaj.

"Vrlo uobičajeno"

Njihova objava izazvala je veliku pažnju pratilaca, a gotovo svi su u komentarima podelili oduševljenje ovom praksom, a neki su priznali da je i u njihovim zemljama isto.

"I u Francuskoj možete to da uradite", napisala je jedna korisnica, a druga dodala: "Ovo je takođe vrlo uobičajeno i u Sloveniji". "Haha, i mi smo isto uradili dole kod trajekta, uzeli smo peciva iz jedne pekare i pojeli ih u malom kafiću ispod drveta, bez problema. Baš divno mesto", dodao je treći korisnik.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

VIDEO: Rudno kandidovano za jedno od najlepših sela na svetu: