Slušaj vest

Mlada je na društvenim mrežama podelila svoju priču o razočaranju koje su ona i njen suprug doživeli na svadbi.

Svadba je jedan od najvažnijih dana u životu mladenaca, ispunjen snovima o savršenstvu. Meseci planiranja i često ogromne sume novca ulažu se kako bi svaki detalj tog dana bio nezaboravan. Na Balkanu je običaj da se mladencima pomogne u finansiranju svadbe, pa se u koverte stavljaju značajni iznosi kako bi se "pokrili" troškovi.

Foto: Shutterstock

Međutim, ne ide uvek sve po planu. Jedna mlada je na društvenim mrežama podelila svoju priču o razočaranju koje su ona i njen suprug doživeli na svadbi. Naime, u venčanje su uložili više od 54.000 evra i pozvali čak 270 zvanica.

S obzirom na luksuzno venčanje koje su organizovali, očekivali su i velike sume novca u kovertama.

Od poklona su "zaradili" samo oko 2.850 evra, što nije bilo dovoljno ni da pokriju dug od preko 3.000 evra koji je mladina majka pozajmila kako bi pomogla u organizaciji svadbe. Majka je postavila uslov da novac bude vraćen do kraja meseca.

Foto: Shutterstock

"Bili smo u potpunom šoku i stvarno smo uništeni. Mislili smo da ćemo dobiti barem oko 10.000 evra. Da li se to još nekom dogodilo i kako ste to preživeli? Ovo nas oboje izjeda žive i stvarno smo razočarani", napisala je mlada.

Zbog "loših" poklona morali su da otkažu medeni mesec jer nisu mogli da priušte ni avionske karte.

Njihova svadbena drama izazvala je lavinu komentara na internetu.

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

"To je samo 11 evra po gostu, što je zaista premalo, ali praviti svadbu koju ne možete da priuštite nije baš pametno. Gosti imaju pravo da pošalju poklone kasnije, pa možda sačekajte pre nego što ih osudite", glasio je jedan od komentara.

"Iskreno, to mi deluje malo, iako mislim da je trošenje 54.000 evra na svadbu suludo. Ali, 50-100 evra po osobi za svadbeni poklon je prilično standard u mom krugu, više ako se radi o bliskoj porodici. Ipak, nikada ne bih nikoga posramio zbog toga", napisao je korisnik platforme "X".

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

