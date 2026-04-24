Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ?

Peškiri su jedna od onih stvari u domaćinstvu koje svakodnevno koristimo, a retko razmišljamo o tome koliko brzo mogu da postanu izvor bakterija i neprijatnih mirisa. Iako na prvi pogled deluju čisto, već posle nekoliko upotreba u njima se mogu zadržavati vlaga, nečistoće i mikroorganizmi koji utiču na higijenu u kući.

Zato se često postavlja pitanje – da li zaista treba prati peškire posle svake upotrebe ili postoji određeni broj korišćenja koji je i praktičan i bezbedan? Stručnjaci za održavanje higijene imaju jasne smernice.

Koliko često treba prati peškire?

Koliko često treba prati peškire zavisi od njihove vrste i namene. Uopšteno, nije neophodno prati kućne peškire posle svake upotrebe, bez obzira na tip.

Međutim, prema Elizabet Šilds, menadžerki operacija u kompaniji Superior Cleaning Service Louisville, ovo ne važi za peškire za plažu ili bazen.

"Peškire za plažu treba prati posle svake upotrebe zbog peska, kreme za sunčanje, znoja, hlora i morske soli", kaže Šilds. "Čak i ako ne izgledaju prljavo, prošli su kroz mnogo toga."

Kada je reč o učestalosti pranja, sledeći najvažniji su kuhinjski peškiri. Pošto dolaze u kontakt sa hranom i prljavim kuhinjskim površinama, trebalo bi ih menjati i prati svakog dana ili svaki drugi dan, kaže Elizabet.

S druge strane, kupatilski peškiri treba da se peru nakon tri do pet korišćenja, pod uslovom da se pravilno suše kako bi se sprečio razvoj bakterija i buđi.

Peškire za ruke u kupatilu treba prati svaka dva do tri dana, jer ih koristi više osoba i sporije se suše između korišćenja.

Znaci da je vreme da operete peškire

Pored vidljive prljavštine, Shields navodi i druge znakove da je peškir spreman za pranje.

"Ustajao, neprijatan miris je jasan znak da peškir treba oprati", kaže ona. "Takođe, ako se dugo suši ili ostaje vlažan satima nakon korišćenja, nešto nije u redu."

To obično znači da se bakterije ili buđ već razvijaju, pa je vreme za pranje. U svakom slučaju, ako je peškir korišćen nekoliko dana, bolje ga je zameniti čistim – čak i ako nema vidljivih znakova prljavštine.

Kako pravilno prati peškire

Da li postoji ispravan način pranja peškira? Šilds kaže da postoji.

Pre svega, peškire treba razdvajati u različite ture pranja u zavisnosti od namene. Kuhinjske i kupatilske peškire treba prati odvojeno kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija bakterijama.

Takođe je preporučljivo razdvajati svetle i tamne peškire kako bi boje ostale postojane, a beli peškiri svetli. Ovo je posebno važno kod prvog pranja novih, obojenih peškira, jer tada najčešće puštaju boju.

Bez obzira na vrstu, najbolje je koristiti toplu ili vruću vodu, iako Šilds savetuje da se za kuhinjske peškire koristi vruća voda kako bi se uklonile masnoće, bakterije i ostaci hrane. Koristite blagi deterdžent koji je dovoljno jak da očisti, ali dovoljno nežan da peškiri ostanu mekani i pahuljasti. Za veoma prljave kuhinjske peškire može se koristiti jači deterdžent za uklanjanje masnoće. Takođe, jedna kašika sode bikarbone može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa.

Izbegavajte jednu stvar

Jedna stvar koju Šilds uvek izbegava jeste upotreba omekšivača.

Omekšivači mogu ostaviti naslage u vlaknima peškira tokom vremena. Umesto toga, preporučuje da se u ciklus ispiranja doda pola šolje belog sirćeta, koje omekšava i osvežava peškire bez naslaga.

Na kraju, sušite peškire na srednjoj ili visokoj temperaturi kako bi bili mekani i pahuljasti.

"Jedno je najbitnije - nemojte ih previše sušiti. Nema ništa gore od tvrdih peškira. Čim se sušenje završi, odmah ih izvadite i protresite da se izravnaju", kaže Šilds.

