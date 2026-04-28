Samanta Milton, poznata kao "Smaller Sam PCOS" na društvenim mrežama, u početku je izgubila kilograme promenama načina života, prilagođavajući hranu koju voli, a sada s milionima pratilaca deli ono što je naučila.

Nakon što je dosegla najveću težinu od 180 kg, majka troje dece počela je da menja način života, uključujući kreativne trikove brze hrane, kako bi podstakla mršavljenje.

Pre pet godina, život Samante Milton bio je u krizi. Kao majka triju devojčica, rekla je svom suprugu, koji se borio s alkoholizmom, da mora da se iseli. Pomisao na samostalno roditeljstvo naterala ju je da se suoči sa svojim zdravljem.

Odmalena je 29-godišnja Milton bila svesna svoje težine. S 12 godina dijagnostikovan joj je sindrom policističnih jajnika, što je započelo ciklus poremećaja ishrane i gojenja koji je na kraju doveo do toga da je imala 180 kilograma.

Nakon što joj se rodila prva kći, Milton je iskusila postporođajnu depresiju. Njena težina, kaže, postala je pravi problem. Tokom sledećih pet godina ugojila se oko 90 kg.

Nije imala vremena ni novca za trenera ili članarinu u teretani, pa je počela s malim stvarima, fokusirajući se na održavanje kalorijskog deficita i vežbanje.

Na dugim putovanjima automobilom kako bi odvezla svoju najstariju ćerku, koja ima autizam, na terapiju, počela je da bira brzu hranu s manje kalorija i više proteina. Naučila je da prilagodi svoj stari način života.

Naučila je kako da jede hranu koja je i dalje bila ukusna na zdraviji način. 2022. godine je počela da objavljuje ​​o svom napretku - i svojim trikovima za brzu hranu (njen TikTok profil na kom se pojavljuje salata od kelja Chick-fil-A ima 8 miliona pregleda).

Samanta kaže kako su njene objave bile bliske mamama, ali i poslovnim ljudima u pokretu jer prikazuju "normalan život" s malom decom.

Sada je influenserka s punim radnim vremenom i više od 4 miliona pratitelja i višestrukim ugovorima o sponzorstvu.

Održava svoju težinu od 72 kg tako što nastavlja da jede manje kalorija nego što sagoreva većinu dana, vežbajući na traci za trčanje i uzimajući GLP-1 lekove, koje je započela pre dve godine, a sada je na mikrodozama. Kaže da pomažu u lečenju simptoma PCOS-a i smiruju um i buku hrane.

Takođe je izgubila 5,5 kg kroz četiri operacije uklanjanja kože (koje su koštale više od 100.000 dolara, a plaćene su njenom zaradom od društvenih mreža). Iako su operacije bile bolne, a najnoviji postupak zahtevao je mesece oporavka, Milton kaže da bi to ponovo učinila jer su joj unapredile kvalitet života.

U novembru 2025. Milton i njen suprug (koji je i sam izgubio 40 kg) obnovili su svoje zavete. Možete da promenite svoj način života na male načine koji se sabiraju u velike promene. I možete da izađete s druge strane svega, kaže ona.

