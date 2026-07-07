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Bračni par iz Sjedinjenih Američkih Država, Dona i Vener Džonson, odlučio je da iz zabave uradi DNK test, ne sluteći da će ih rezultati koje su dobili mesec dana kasnije suočiti sa šokantnom istinom.

Naime, supružnici imaju dvanaestogodišnjeg sina koji je začet postupkom vantelesne oplodnje, ali je DNK analiza pokazala da Vener nije njegov biološki otac. Ispostavilo se da je u klinici napravljena ozbiljna greška, zbog koje je Donina jajna ćelija oplođena spermom nepoznatog donora.

Uradili dnk test iz šale pa uočili problem Foto: Printscreen/YouTube/ABC4 Utah

- Kada sam otvorio rezultate testa, video sam ime svoje supruge kao majke, ali je na mestu gde je trebalo da piše ime oca stajalo "nepoznato" - ispričao je Vener za televizijski kanal ABC4.

Kako kaže, u prvi mah nije mogao da shvati kako je moguće da u rezultatima DNK analize pored oca stoji oznaka "nepoznat".

- Svesni ste da ovakve greške mogu da se dogode, ali nikada ne pomislite da biste upravo vi mogli da budete među ljudima kojima će se to desiti - rekao je Vener, prenosi Index.

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1/5 Vidi galeriju DNK test koji su uradili iz zabave pretvorio se u noćnu moru za bračni par iz SAD. Tek posle 12 godina saznali su da njihov sin nije biološko dete oca koji ga je odgajao, a usledila je i tužba protiv klinike. Foto: Printscreen/YouTube/ABC4 Utah, Printscreen/Facebook/Donna Belliston Johnson

Dona i Vener su se 2007. godine odlučili za vantelesnu oplodnju, nakon što su saznali da prirodnim putem ne mogu da dobiju drugo dete. Posle saznanja do kojih su došli zahvaljujući DNK testu, odlučili su da sinu ispričaju istinu, a zatim su krenuli u potragu za njegovim biološkim ocem.

Istraga ih je dovela do saznanja da je dečakov biološki otac sa svojom partnerkom istog dana bio u istoj klinici za vantelesnu oplodnju kada i Dona i Vener, što je dodatno potvrdilo da je tokom postupka došlo do zamene reproduktivnog materijala.

Zbog svega što se dogodilo, oba para odlučila su da podnesu tužbu protiv klinike u kojoj je napravljena greška.

- Sve kroz šta prolazimo je nezamislivo. Očekivali smo da će, imajući u vidu ozbiljnost cele situacije, pokazati više razumevanja i saosećanja u komunikaciji sa nama, ali to se, nažalost, nije dogodilo - rekao je Vener.

Kurir.rs

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