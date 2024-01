"NE MOŽEMO DA PROMENIMO PROŠLOST, ALI..." Ani su ovi saveti pomogli da se izbori sa životnim brodolomom: Odbolujte... (VIDEO)

Ana Misić, magistar farmacije i specijalista medicinske biohemije, bila je gost emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put javno govorila o svojoj najvećoj životnoj borbi.

foto: Privatna Arhiva

Ana je godinama živela bajku, sa najvećom ljubavi živela je svoj san i dobila troje predivne dece, a u jednom trenutku sve se preokrenulo.

Suprug se razboleo od opake bolesti i nakon nekog vremena preminuo, a Ana je preko noći postala samohrana majka koja sa troje dece treba sama da korača kroz život. Nije se predala već je uz podršku najbližih, nastavila tamo gde je stala sa mužem i odlučila da ispuni svaku njegovu želju.

foto: Kurir

Za Kurir je otkrila kako je uspela da preživi, usreći svoju decu ali i krene dalje na najzdraviji mogući način.

- Ja bez njih ne bih mogla da uspem, u prvim trenucima sam im se zahvaljivala... Kada izgubite nekoga, važno je da budete u okruženju ljudi koji vas vole i razumeju, makar da ćute sa vama. Meni je lično NLP pomogao da osvestim sebe, da ne budem ljuta na sebe kada ne skuvam ručak ili nešto ne uradim nešto kako treba, jer sam živ čovek. Ja sam samohrana majka troje dece i nisam svemoguća. Ne mogu da budem na tri utakmice u isto vreme, ne mogu sve u istom trenutku da postignem ali imam prioritete... "Nije bitno šta vam se dešava, nego je bitno kako vi reagujete na to"... Deca su me naučila da se borim... Svako jutro ustajem sa osmehom na licu kako bih deci dala vetar u leđa.

foto: Kurir

Ana je takođe govorila šta je najvižnije na početku životne borbe i priznala sa čime se ona suočavala prilikom tuge i suočavanja sa novim početkom.

- Ne treba osuđivati ljude, ne može svako uvek da plače. Ključ je u prihvatanju. Svakome je potrebno neko određeno vreme, svi smo mi različiti. Mislila sam da sam odlično i samo me je u jednom trenutku slomilo, ali sam obavestila najbliće da kada se to desi, da me čupaju. Kada se desi strašna stvar svi se pitaju: "Zašto baš meni? Šta sam ja to uradio", ali to se dešava. To je normalno i svakoga može da pogodi. Isceljenje dolazi nakon prihvatanja, to je jako teško, ali ne i nemoguće - rekla je Ana i poslala snažnu poruku:

foto: Kurir

- Ne možemo da promenimo prošlost, ali možemo da utičemo budućnost. Na nama je izbor kako ćemo dalje, ne treba nositi etiketu nego se treba hrabro i uzdignute glave boriti... Odbolujte period koji vam je potreban, bitan je taj period bola, ali nakon toga, prošlost i suze ostavite sa strane i krenite dalje, samo od nas zavisi.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:08 Nije sve tako crno Dejan MIlicević