POTROŠIO 170.000 EVRA DA DOBIJE DETE: Tvrdi da mu žena nije potrebna, a ovako je prošao kroz trudnoću i snašao sa novorođenčetom

Met Bonen (31) je oduvek sanjao da postane tata i kada se njegova četvorogodišnja veza raspala, mislio je da to neće biti moguće. Ali nakon što je izgubio brata Kristofera, Met je shvatio da je život prekratak da bi bio nesrećan.

Počeo je da istražuje agencije za surogat materinstvo i ubrzo odabrao donatora jajnih ćelija koji je ličio na njega. 30-godišnja surogat majka zatrudnela je u februaru 2023. godine, a svim pregledima je prisustvovao, lično ili putem interneta. Metov sin je rođen 14. oktobra 2023. godine i prisustvovao je porođaju. Sada, sa 3 meseca, Met je neverovatno zahvalan za svog sina i ne žali što je to uradio sam, rekavši da je to najbolja odluka koju je ikada doneo.

foto: Printscreen

- Ceo život sam želeo da imam porodicu - rekao je ponosni tata, koji vodi firmu za restauraciju i vreme provodi između Majamija na Floridi i Njujorka u SAD.

- Igrao sam se sa barbikama, želeo sam da imaju decu. Uvek sam težio da budem roditelj. Pomislio sam 'zašto to ne uradim sam?' I to je najbolja odluka koju sam doneo - prokomentarisao je on. Met je planirao život sa svojom partnerkom pre nego što se njihova veza raspala.

- Nisam više bio zadovoljan svojim životom, pa sam prekinuo - izjavio je on. Ubrzo nakon toga izgubio je brata, koji je tada imao 31 godinu, udavio se. To mu je otvorilo oči, shvatio je da i sam može biti tata.

foto: Printscreen

- Život je prekratak da bismo bili tako nesrećni. Tri godine kasnije, kada sam bio spreman, odlučio sam da želim da budem roditelj. Nisam našao partnera, ali sam pomislio 'Mislim da ovo mogu sam' - prokomentarisao je on.

Met je finansijski stabilan, kupio je sopstveni stan i odlučio da želi da ima biološko dete i počeo je da kontaktira agencije 2021. Prošao je šest meseci psihološkog testiranja kako bi se uverio da je „sposoban da bude roditelj“ pre nego što je donirao spermu. Met je izabrao donora jajnih ćelija koji je ličio na njega.

foto: Printscreen

Nakon što je zamrznuo osam embriona, izabrao je surogat majku za dete. Prvi test trudnoće je bio negativan. Ali kada je surogat majka otišla kod lekara, shvatila je da je još uvek trudna. Met se rasplakao na vest o trudnoći. Sa surogat majkom je bio u kontaktu tokom cele trudnoće, išao je sa njom na ultrazvuk i gledao kako mu sin raste.

- Bilo je neverovatno. Čim je Noje došao na svet, video sam sebe u njemu, izgledao je kao anđeo - prisećao se Met.

Met je sa Noom ostao u bolnici dva dana pre nego što ga je doveo kući i od tada se brine o njemu uz pomoć dadilje i njegove majke Kerolajn (55). On je i dalje u kontaktu sa surogat majkom i šalje joj fotografije.

- Dala mi je poklon koji sam nikada ne bih mogao imati. Veoma sam joj zahvalan na tome. Ona će uvek biti deo ovoga - priznao je.

foto: Printscreen

Na ceo proces potrošio je 170.000 evra.

- Ljudi su mi govorili 'zažalićeš što si to imao' ili 'nedostajaće ti stari život'. Ali sam tako zahvalan. Veoma je tih i nasmejan, ima moje oči i obraze i usne njegove surogat majke. Obožavam ga - naglasio je.

Otvoren je i za novog partnera.

- Bilo da mi sada ili kasnije partner uđe u život, pridružiće se porodici. Prvo će morati da prihvati da sam ja otac - izjavio je on, piše Mirror.

(Kurir.rs/24sata.hr/A.G.)

Bonus video:

02:04 TEODORA SE SUSRELA SA SEKUNDARNIM STERILITETOM: Evo šta to znači i kako da besplatno dobijete vantelesnu od Grada Beograda