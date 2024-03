DA LI STE LOŠI U KREVETU? Ovo su 6 POKAZATELJA da nemate baš najbolje VEŠTINE među pokrivačima: : Evo šta "UBIJA" strast u sobi!

Miranda Kristofers, psihoterapeut za veze i intimne odnose, nedavno je otkrila šest pokazatelja da niste dobri u intimnim odnosima - počev od prepuštanja rutini do nedostatka samopouzdanja. Dobre vesti je da su sve ove stavke vrlo lako mogu da se promene i da su često samo trenutno prisutne u životu čoveka, a ne i trajno!

- Ljudi ne mogu da budu "dobri" u krevetu, odnosno opušteni, angažovani i prepušteni tome, ako se osećaju emocionalno nesigurno ili misle da će ih partner osuđivati - istakla je Kristofers za "Daily Mail".

foto: Shutterstock

Ona je navela i šest najverovatnijih razloga zašto seks u vašoj spavaćoj sobi nije na visokom nivou.

1. Nedostaje vam samopouzdanja

"Kada vam nedostaje samopouzdanje u vezi sopstvenog tela, ne osećate slobodu da budete otvoreni ili spontani, pa manje učestvujete u samom odnosu. Takođe, moguće je da ćete insistirati na seksu u mraku ili ispod pokrivača", ističe Kristofers.

Ona savetuje da upalite muziku ili sveće da biste popravili svoje raspoloženje u tom trenutku i opustili se, te da se usredsredite na ono što volite na sebi, odnosno na ono što mislite da je na vama lepo.

2. Nešto drugo vam tokom odnosa lako skrene pažnju

"Dobar seks podrazumeva da ste istinski povezani sa partnerom, da se izgubite u zadovoljstvu toga, čak ni ne razmišljate o svom sledećem potezu, kao da plešete zajedno", kaže ovaj terapeut i dodaje da morate trenirati mozak da bude fokusiran na sadašnjost i sam trenutak u spavaćoj sobi.

foto: Shuttertock

3. Neprijatno vam je da razgovarate o seksu sa svojim partnerom

Vanesa Marin, autorka knjige "Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life", savetuje da diskusiju o svom seksualnom životu započnete komplimentom.

"To bi moglo da bude nešto zaista jednostavno kao što je: "Danas izgledaš lepo" ili "Oči su ti stvarno prelepe". Takođe, možete partneru ponuditi neku vrstu komplimenta o bliskosti i povezanosti koju osećate", rekla je Marin za "The New York Times". Ona je istakla i da se problemi u seksu često potiču iz loše komunikacije.

Kristofers akcentuje da je od ključnog značaja da sa partnerom razgovarate o tome šta žele i vole u krevetu, i da nastavite to da pratite kroz godine jer te sklonosti mogu vremenom da se razvijaju i menjaju.

foto: Profimedia

4. Ne menjate svoju rutinu

Portugalska studija objavljena prošle godine u magazinu "Journal of Sexual Medicine" pokazala je da muškarci imaju tendenciju da kroz vreme prijavljuju više nivoe seksualne dosade u dugotrajnim vezama u poređenju sa ženama.

5. Upuštate se u odnos iako ga obe strane ne žele u dovoljnoj meri

"Seksualni odnos oba partnera treba da žele jednako. Ali, postoji mnogo razloga zašto nivoi želje variraju. Ako, recimo, više volite jutarnji seks, a vaš partner više voli da imate odnose noću, treba da popričate o tome i pronađete rešenje koje odgovara oboma", objašnjava Miranda.

6. Doživljate seks kao "nastup" i osećate sramotu ako ga nemate na taj način

Istraživanje iz 2019. pokazalo je da anksioznost u vezi toga da li će osoba biti u stanju da da sve od sebe tokom odnosa i pokaže se u punom sjaju pogađa od 9 do 25 odsto muškaraca, tako što doprinosi prevremenoj ejakulaciji, kao i od 6 do 16 odsto žena tako što ubija seksualnu želju.

Kristofers savetuje da smanjite pritisak fokusiranjem na sopstvene fizičke senzacije, umesto samo na partnerovo uživanje.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu