SARA IZBOLA KOMŠIJU PEDOFILA JER JE POKUŠAO DA NAPASTVUJE NJENOG SINA: Robijala, a kada je izašla iz zatvora doživela ŠOK!

Jedne jesenje večeri 2014. godine, Sara Sends je izašla iz svoje kuće u istočnom Londonu sa kapuljačom navučenom preko glave, naoružana nožem.

Otišla je do susednog stambenog bloka, do kuće jednog starijeg čoveka. Kada je stigla tamo, izbola je Majkla Plesteda osam puta, nakon čega je on iskrvario do smrti.

foto: Printscreen/Youtube

Plested je tada imao 77 godina i bio je osuđeni pedofil. U to vreme, suočavao se sa novim optužbama. Bio je optužen za seksualne delikte nad dečacima u Silvertaunu, delu istočnog Londona u kojem je živeo.

Naime, Sara je ubrzo čula da Plisted uznemirava decu na ulici, pre svega dečake. Kako je i sama majka sina, prilično se iznervirala zbog glasina. Ubrzo su stigli i dokazi, kada joj je prijateljica ispričala da je Plisted pokušao da obljubi njenog sina u lokalnoj prodavnici.

foto: Printscreen/Youtube

Situacija je dodatno eskalirala kada je Sarin sin rekao majci da je „čika Majkl“ pokušao da ga dodiruje i poljubi. Besna Sara je zapretila komšiji, ali on za to nije mario i nastavio je da uznemirava decu.

Kada joj je sin sredinom 2014. godine ponovo rekao da ga je Majkl jurio oko zgrade i dobacivao mu da će kad-tad biti njegov, hrabra majka je odlučila da reaguje. Uzela je kuhinjski nož, otišla na njegova vrata i izbola ga nasmrt.

foto: Printscreen/Youtube

U noći napada, snimila ju je nadzorna kamera kako ide u Plestedov stan. Ona kaže da je htela da ga zamoli da se izjasni krivim po optužbama i poštedi njene dečake muke odlaska na sud.

"Shvatila sam da sam napravila ogromnu grešku. Nije se kajao ni u kom smislu. Rekao je: vaša deca lažu. Ceo svet se zamrznuo. Imala sam nož u levoj ruci i sećam se da je pokušao da ga zgrabi", ispričala je. Ona tvrdi da nije nameravala da ga ubije.

Nekoliko sati kasnije predala se u policijsku stanicu sa sve krvavim nožem i odećom. Sudija je na suđenju kasnije rekao da nije verovao da je ona "racionalno razmislila o tome do čega bi uzimanje noža moglo dovesti", ali je dodao da je "siguran da je imala na umu mogućnost njegove upotrebe".

Sara Sends je osuđena za ubistvo iz nehata, a ne za ubistvo, na osnovu toga što je izgubila kontrolu. Sara je dobia kaznu od tri i po godine zatvora, zahvaljujući činjenici da su u njenu odbranu stale mnoge majke iz kraja koje su prijavljivale uznemiravanja Plisteda.

Ona je 2019. godine puštena na uslovno izdržavanje kazne, a kaže da, iako joj nije bilo lako da počino zločin, misli da je to bio „ispravan potez“, zbog čega su joj majke iz kraja pripredile doček.

Naglašavajući da je tada uradila ono što bi svaka majka uradila za svoje dete, Sara i danas ističe da se ne kaje zbog ubistva.

„Dugo smo svi znali za komšiju da je čudan. Trebalo nam je samo da imamo neke dokaze kako bismo ga obeležili kao pedofila. Na sreću, nijedno dete nije fizički povredio ili s*ksualno napastvovao, ali išlo je ka tome. Bilo je pitanje sata, dana, nedelje kada bi sil*vao nekoga. Možda je to i uradio, a da niko nikad nije saznao. Pitala sam se u zatvoru da li je to možda istina. Znam da sam uradila lošu stvar, ali nisam loša osoba. Svoje vreme sam odležala, vreme je za novi život koji i živim već dve godine sa sinom“, kaže Sara.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

