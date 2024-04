POČELO JE KAO BUBULJICA, A ONDA JE POSTAO KAO LUBENICA 16 godina živeo s TUMOROM od 5 kg: "Upadao mi je u tanjir s hranom"

Automehaničar Tim, koji se više od 15 godina života borio sa ogromnim tumorom na vratu, konačno je počeo da vodi normalan život nakon komplikovane i opasne operacije.

Tim, automehaničar (62) iz Skotsdejla u Arizoni, imao je tumor od skoro pet kilograma koji mu je izrastao sa desne strane lica i vrata. Kako je rekao, sve je počelo pre 16 godina, kada je od male bubuljice pored uveta postepeno rasla od loptice za golf, pa sve do teniske i veće. Na kraju je postala toliko velika da je počela da mu pritiska uho, vilicu, vrat i grlo.

Trpeo nesnosne bolove zbog veličine tumora

U trenutku kada je tumor krenuo da se uvećava, imao je 46. godina.

Usled veličine i težine, on je potpuno izobličio Timovo lice. Zbog svih komplikacija, imao je užasne glavobolje. Kako sam kaže, imao je osećaj da mu se koža cepa, a mogao je da jede samo sa leve strane usta i to stojeći jer bi mu tumor često upadao u hranu.

Najveći problem mu je bilo to što nije imao osiguranje da pokrije takav vid operacije, zbog čega je godinama trpeo i patio, sve dok se nije prijavio u emisiju "Take My Tumor", koja se emituje na TLC-u, a u kojoj doktor Rajan Ozborn pomaže pacijentima sa teškim oblicima tumora.

"Nadajmo se da je dr Ozborn u potpunosti sposoban da ukloni ovu zver. Moraš da veruješ u nekoga i dajem dr Ozbornu da sprovede svoju magiju. Na kraju dana samo želim da budem polunormalan i ne osećam se često tako", rekao je Tim.

U početku mislio da je bubuljica

Ispričao je kako je mislio da mu je tumor bubuljica. U jednom trenutku, kada je počela da biva poput zrna graška, počeo je da pita druge ljude da mu pomognu oko ceđenja. Sve dok nije shvatio da postaje sve veća i veća.

"Jednog dana pogledaš u ogledalo i kažeš: 'Oh, postalo je veće'“, ispričao je, dodajući da se kasnije okrenuo internetu u potrazi za odgovorima.

Tumor mu pravio velikih problema sa oblačenjem

Tokom godina, Tim je koristio humor kao odbrambeni mehanizam i da bi se izborio sa svojim dobroćudnim malim tumorom i učinio da se ljudi osećaju manje neprijatno oko njega i njegovog rasta.

Ali masa od nekoliko kilograma i dalje je ometala njegov život. Ispričao je kako je morao da podigne tumor nagore i preko ramena da bi okrenuo glavu tokom vožnje, a izraslina mu je smetala kada bi pokušao da manevriše ispod automobila da bi ih radio.

Sva njegova odeća bila je rastegnuta da bi prelazila preko izrasline i često nije dovoljno spavao, pa je morao da se postavi na levu stranu sa desnim laktom ispod tumora da mu težina ne bi zgnječila vrat.

Dr Ozborn mu bio jedina nada

Ali uz pomoć dr Ozborna, Tim je imao priliku da ukloni izraslinu, koju je nazvao "Mali Timi".

"Da biste zaista cenili veličinu ovog tumora, morate ga videti lično.“, rekao je doktor Timu.

Nakon pregleda izrasline, doktor je rekao da sumnja da tumor dolazi iz Timove parotidne žlezde - žlezde koja proizvodi pljuvačku. Pojavljivanje tumora u ovoj žlezdi nije neuobičajeno, ali su obično veličine oraha. Jedna velika kao Timova je "neobična" i više je ličila na lubenicu, rekao je dr Ozborn.

Iako je hirurg bio zadovoljan sa uklanjanjem mase, izrazio je zabrinutost zbog narušavanja facijalnih nerava koji prolaze kroz nju - uklanjanje pogrešnog može dovesti do paralize lica. Doktor je rekao Timu da čak i ako je operacija uspešna, može proći šest meseci pre nego što povrati punu funkciju i osećaj na licu.

Nakon operacije započeo normalan život

Dok su mu instinkti govorili da je tumor benigan, jer je tako dugo rastao, postojala je šansa da su ćelije mutirale i postale maligne. Bez obzira na to, tumor je morao biti uklonjen, i to uskoro.

Tumor je bio potpuno benigni, bez znakova raka. Rezultati su pokazali da je rast bio "u skladu sa benignim tumorom parotida koji se zove pleomorfni adenom.“

Sedam nedelja nakon operacije, Tim je izašao bez brige da će ga ljudi buljiti ili ismevati i uspeo je da se prvi put obrije u poslednje dve decenije.

"Od operacije osećam se lakše. Nisam imao bol. Bilo je mnogo lakše nego što sam očekivao... Osećaj je fantastičan. Kada je tumor bio tamo, prokleta ta stvar je bila ružna. Dobro je što je nestalo. Šesnaest godina je bilo dovoljno. Gde god da odem, svi su zaista srećni zbog mene.", ispričao je Tim.

