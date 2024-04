DA LI JE DO VAS DOŠAO NOVI DIZAJN YOUTUBE-A? Korisnici osuli paljbu i negativne komentare

Ako ste tokom poslednjih dana videli YouTube korisnički interfejs izgleda sasvim drugačije, to je zato što Google testira novi desktop dizajn ove platforme, a ukoliko niste, verovatno ćete to iskusiti u narednim danima. Međutim, s obzirom na to da promena uopšte nije mala, izazvala je negativne reakcije širom sveta jer je fokus prebačen na angažman sa sadržajem koji gledate umesto na interakciju sa zajednicom.

Tačnije, novi korisnički interfejs za YouTube desktop verziju pomera naslov videa, informacije o korisniku koji ga je objavio, i komentare u malu kolonu koja se nalazi sa desne strane samog videa, dok preporuke za druge video snimke zauzimaju istaknuto mesto ispod videa.

foto: Shutterstock

Iako je ova Google platforma veoma popularna, u poslednje vreme sve više se nalazi na lošem glasu zbog odluka koje je donela, među kojima je agresivna borba protiv blokera reklama kako u desktop, tako i u mobilnoj verziji, ali i najnovija koja se odnosi na desktop dizajn platforme.

Osim premeštanja redosleda, YouTube je ujedno sve opcije koje su se ranije nalazile ispod videa u ovalnom obliku pilule, osim premeštanja udesno i smanjio. Kao rezultat ove promene, čak su i funkcionalnosti usredsređene na pristupačnost, kao što su transkripti video zapisa i opis, gurnute u mali prostor sa desne strane. Prebacivanje u Theater mode u kontrolama samog plejera takođe ne pomaže, jer iako on pomeri informacije o videu i kolonu komentara ispod plejera, one se i dalje nalaze u skučenom prostoru sa desne strane ekrana, gde primat i dalje drže preporučeni video snimci.

foto: Shutterstock

Novi desktop dizajn platforme je drastično drugačija novina u odnosu na stari i korisnici brojnih društvenih mreža, među kojima prednjači Twitter (X) su razumljivo podeljeni, ali upada u oči veliki broj negativnih reakcija. S druge strane neki korisnici su cenili mogućnost čitanja i angažovanja sa komentarima dok gledaju video bez skrolovanja i sakrivanja video plejera, ali i dalje je mnogo komentara koji ističu da je promena uznemirujuća, te da je raspored stavki previše gust uz puno neiskorišćenog prostora sa strane.

Novi interfejs je prilično sličan nedavnom ažuriranju aplikacije za pametne televizore, a zanimljivo je da će se on nekima pojavljivati samo dok su prijavljeni na Google nalog, dok u inkognito verzijama pregledača čak i uz prijavu možda neće raditi. Ukoliko se i vama novi izgled takođe ne sviđa, portal AndroidPolice kontaktirao je platformu za komentar o ovoj novini i saznao da je u pitanju ograničeni test. S tim u skladu, ukoliko negativne reakcije nastave da se nižu, YouTube naposletku možda i ne primeni novi izgled zvanično na sve korisnike širom sveta.

Izvor: Benchamrk/Kurir/Darko Mulic