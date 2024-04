OVO JE ISTINA O "OSVETNIČKOJ HALJINI" PRINCEZE DAJANE: Ni reč nije izustila, a poslala je BRUTALNU PORUKU koja je UŠLA U ISTORIJU

Princeza Dajana je bila ikona stila, a nijedna odeća nije toliko puta bila u centru pažnje kao njena "osvetnička haljina“.

Ona je 29. juna 1994. izašla na gala svečanost u galeriju Serpentine u Londonu noseći malu, crnu haljinu golih ramena sa asimetričnim porubom dodatkom koji je lepršao na vetru.

Upravo ta haljina bila je veoma neobičan odabir za jednog člana kraljevske porodice, koji su obično bili zakopčani do grla. Ipak, to nije jedini razlog zbog kojeg je Dajana dospela na naslovne strane.

Mnogi kažu da je ovu haljinu ponela kao odgovor na priznanje princa Čarlsa da joj je bio neveran, i to na nacionalnoj televiziji.

Kako je izvestio The New York Times, u dokumentarcu ITV-a koji je emitovan godinu i po dana nakon razlaza para, najstariji sin i naslednik kraljice Elizabete rekao je da je ostao veran Dajani "sve dok ona nije postala nepovratno razjarena", potvrđujući glasine o njegovoj aferi sa Kamilom Parker Bouls.

- Potresno je ovo sve, ali se dogodilo - rekao je Čarls.

- Možete samo da zamislite koliko je to bilo potresno za Dajanu, koliko je bilo uznemirujuće, ne samo da to čujete, već i da znate da je ceo svet to sada čuo. U stvari, Čarls je izneo sav svoj prljav veš - objasnila je za People direktorka uredništva Mišel Tauber.

Princeza Dajana je ipak otišla na svoj zakazani nastup na svečanost koju je organizovao Vanity Fair.

- Naravno, Dajana je znala da će sve oči biti uprte u nju. Nije morala ništa da kaže rečima. Bio je to modni odgovor - ta haljina je postala njena jasna poruka Čarlsu i svetu - objasnila je Britani Talariko.

Dajana je promenila svoje planove za odevanje za to veče. Princeza Dajana je u početku trebalo da nosi Valentino haljinu na događaju, ali je u poslednjem trenutku odlučila da ipak obuče, sada već čuvenu, crnu haljinu dizajnerke Kristine Stambolijan koju je držala u svom ormanu.

- Prošle su tri godine, a ona je nije nosila. Bila sam veoma razočarana. Onda sam shvatila da je čekala pravu priliku. U njemu je izgledala kao prelepa crna ptica - priseća se Stambolijan u knjizi Klaudija Džozef iz 2022. Diana: Život u haljinama, prema HuffPost UK.

Sa tom haljinom, princeza Dajana je dala veliku izjavu, a da nije morala ništa da kaže.

- Odlučila je da će uzvratiti i odlučila je da izabere haljinu za koju je ranije govorila da je malo previše. I obukla bi je i izašla u grad - rekao je Vilijam Ajvi Long, kostimograf za brodvejski mjuzikl "Dajana".

Tri godine kasnije, princeza Dajana stavila je na aukciju ono što su mediji nazvali "osvetničkom haljinom" zajedno sa još odeće. Prodato je za 65.000 dolara. Novac je otišao dobrotvornim organizacijama za lečenje raka i AIDS-a.

Godine 2017. "osvetnička haljina" je bila izložena u Muzeju ikona stila, koji se nalazi u Irskoj. Izložba, Dajana: modno nasleđe, bila je način da se oda počast pokojnoj princezi na 20. godišnjicu njene smrti.

Elizabet Debicki, koja je glumila princezu Dajanu u sezonama 5 i 6 Krune, nosila je repliku ikone male crne haljine, koju je Left Bank Pictures prodao na aukciji početkom 2024. zajedno sa više od 400 drugih rekvizita iz hvaljene Netfliks serije.

