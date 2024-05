"RIZIK DA DOBIJEM RAK BIO JE SKORO RAVAN NULI, A ONDA SE DESILO...": Ispovest MLADE devojke na koju NIKO neće ostati RAVNODUŠAN

Rak ne bira godine, iako statistika pokazuje da od karcinoma najčešće oboljevaju osobe sa 80 i više godina. Stručnjaci su zabrinuti zbog porasta broja slučajeva opake bolesti kod ljudi mlađih od 50 godina, što se naziva rana pojava raka. Kejt Midlton, kojoj je u 42. godini dijagnostikovan karcinom, uklapa se u taj zabrinjavajućim "trend", a ispovest ove žene su dodatni dokaz da rak nije (samo) bolest starijih ljudi.

Mladi ljudi koji treba da uživaju u najboljim godinama svog života, a ne da se suočavaju se sa zastrašujućom situacijom, fizičkim i psihičkim smetanjama kao posledicama borbe sa bolesti.

"Rizik da dobijem rak bio je skoro ravan nuli, a onda se desila šok dijagnoza", reči su Dalile Ismail.

Prvi simptom koji je primetila bio je čvorić u desnoj dojci. Promenu je osetila dok se tuširala. Prvo je smatrala da se ne radi ni o čemu ozbiljnom. Bilo je to u decembru 2022. godine kada je imala samo 33. Pratila je savete Nacionalne zdravstvene službe u Britaniji (NHS), i zakazala pregled kod lekara opšte prakse.

"U tom trenutku još sam mislila da je lekar opšte prakse samo oprezan i ništa više. Čula sam da su drugi ljudi morali da idu na preglede samo zbog provere. Dakle, u tom momentu nisam razmišljala da imam rak", rekla je.

Čak i kada je upućena na konzilujum lekara, nije pomišljala na dijagnozu kancera. Lekari su prvo rekli da je njen problem najverovatnije benigan ali su je uputili na biopsiju i skeniranje.

Pojavili su se signali za uzbunu. Dalia se prvo suočila sa čekanjem do osam nedelja za skeniranje. Pozvali su je da dođe hitno u bolnicu kada joj je rečeno: "Žao mi je. Ali ovaj čvorić je rak".

Budući da je bila u tridesetim, naizgled zdrava i bez porodične istorije bolesti, Dalia je bila u šoku.

"Nemam porodičnu istoriju raka dojke, samo je moja tetka bolovala od toga", naglasila je i dodala: "Uvek sam bila fizički aktivna, uvek sam se zdravo hranila, generalno sam vodila računa sebi. Oduvek sam se bavila sportom, vežbanjem, dobrom ishranom i održavanjem dobre telesne težine. Uvek slušaš o faktorima rizika za rak, znate? Čujete - prestanite da pušite, smršajte, budite aktivni i godine su najveći faktor. A ja nisam imala bilo kakav faktor rizika".

Srećom, rak dojke joj je bio dijagnostikovan u ranom stadijumu. Operacija dojke obavljena je u februaru 2023. godine nakon čega je usledila hemioterapija, koja je započeta u maju, i radioterapija na koju je krenula u decembru u te godine.

Dalila je onkološki klinički istraživač koji pomaže u razvoju novih vrsta lečenja raka. Nakon što je kroz svoj rad posmatrala ljude koji prolaze kroz hemioterapiju i proučavala spisak nuspojava, suočila se sa velikim zdravstvenim problemom.

"Jako sam se bojala da započnemo sa hemioterapijom", rekla je.

Hemioterapija i medicinski izazvana menopauza

Nije imala drugu opciju nego da se bori. Gubitak kose, jaka mučnina i povraćanje, kao i boravak u bolnici bili su samo deo njeen borbe.

"Hemioterapija... prolaziti kroz to pet do šest meseci, zaista te to svede na ništa. Te nuspojave ostaju sa tobom dugo vremena", istakla je.

Jedna od trajnih posledica terapije bila je medicinski izazvana menopauza. Podsetimo, menopauza obično pogađa žene u pedesetim, signalizirajući kraj njihove reproduktivne moći.

Dalia je uzimala snažne lekovi koji su namenjeni da zaustave organizam da proizvodi hormone koji bi mogli da podstaknu razvoj raka dojke. Setila se šta joj je njen onkolog rekao: "Ono sa čime smo vas suočili u razmaku od jedne do druge injekcije većina žena u menopauzi prođe za 10 godina".

Stalno se plašila da će neke drugi bolesti uticati na njen imunološki sistem. "Kada primate hemioterapiju, vaš imunološki sistem je izbrisan, tako da i najmanja stvar može da izazove veliki problem. Ako "pokupite" nešto, mogli biste da dobijete sepsu i umrete. Prilično je zastrašujuće i da samo hodate okolo i komunicirate sa judima", rekla je.

Borba sa bolešću uticala je i na njeno mentalno zdravlje.

"Na neki način se dobrovoljno vežete za ovaj lek od kojeg se razbolite. Zaista je potrebna velika snaga volje da se svaki put vraćate nazad znajući da ćete tada morati da se nosite sa mnogo užasnih nuspojava", poručila je.

Mladi ljudi zanemaruju rizik od raka

Imala je važnu poruku za sve: "Mislim da ljudi pretpostavljaju da će, kada ste mladi, rezultati uvek morati da budu bolji jer imate zdravije telo. Ali ako dobijete rak dojke pre 35 godina, veća je verovatnoća da ćete umreti od tog raka i veća je verovatnoća da će vam se dijagnoza postaviti u četvrtom stadijumu bolesti.

Mlađe osobe koje dobiju rak dojke izložene su većem riziku i oni su ti koji neće pretpostaviti da uopšte imaju rak".

Žene sa rakom dojke, mlađe od 50 godina, mogu da se suoče sa lošijim ishodima jer postoji veća verovatnoća da će se bolest otkriti kasnije i u stadijima koji je teže lzlečiti. To je delimično zato što redovni pregledi na ovu bolest, koji se nazivaju mamografija, počinju tek nakon što žene navrše 50 godina. Mamogrami mogu da otkriju promene na tkivu dojke koje je nemoguće otkriti samo dodirom, piše Daily mail.

Dalia je rekla da ovi faktori znače da su se žene u 20., 30. i 40. godinama susrele sa brojnim izazovima kada je u pitanju rak dojke.

"Manja je verovatnoća da ćete proveriti, manja je verovatnoća da ćete pratiti, veći je rizik da će vas lekar "odbaciti" i samo reći "oh, upravo imate cistu ili "to je samo promena tvoje dojke, zbog tvog ciklusa", objasnila je.

"Rizik da dobijem rak dojke u 33. godini bio je manji od pola odsto"

Dalia je dodala da kad god niste u glavnoj starosnoj kategoriji za određenu bolest, nikada neće biti toliko fokusa i istraživanja u tom području.

"Rizik da dobijem rak dojke u 33. godini bio je manji od pola odsto", izjavila je. Podaci dobrotvorne organizacije "Cancer Research UK" pokazuju da će samo 31 žena između 30 i 34 godine imati dijagnozu raka dojke na 100.000 stanovnika, što je manje od pola odsto od ove demografske grupe.

Dalia apeluje da treba više obratiti pažnju na mlađe žene i ka tome usmeriti i istraživanja. "Volela bih da vidim da ishodi za mlađe ljude sa rakom budu jednako dobri kao i za one starije", smatra ona. Dalia i njeni lekari nadaju se dugoročnoj dobroj prognozi.

Ali, poput mnogih pacijenata obolelih od raka, nikada se ne može reći da je 100 odsto pobedila bolest. "Prognoze su dobre, u moju korist... da bih mogla da se izlečim, ali se to ne zna sa sigurnošću".

Dalia kaže da joj je rečeno o riziku da ćelije raka dojke mogu da budu uspavane godinama samo da bi se vratile godinama kasnije, to je oblast koju takođe treba dodatno istražiti.

Mlađim osobama koje sumnjaju na simptome raka savetovala je da postanu "zagovornici svoje zdravstvene zaštite".

"Lekari su otpustili neke od mojih prijatelja koji su imali rak. Poruka je zapravo da ne morate da imate porodičnu anamnezu ili faktore visokog rizika u svom stilu života, ne morate da imate velike grudi jer sve imamo tkivo dojke. Možete da vežbate, trčite maratone, možete da radite sve ove stvari, i ipak možete da se razbolite. Ako imaš čvorić, idite na pregled", poručila je.

Apelovala je i na važnost podrške mentalnom zdravlju mladih koji se bore sa rakom: "Zapravo sam morala da zatražim neko savetovanje, nikad mi nije ponuđeno. Prošlo je otprilike šest meseci lečenja pre nego što sam to dobila, tako da u vrema kada mi je savet zaista bio potreban, nije mi bilo šta ponuđeno, a kada sam zatražila, rečeno mi je da postoji lista čekanja od pet meseci.

Psihički je zasta teško zamisliti da moraš na operaciju grudi. Znate da ste mladi i da ćete se zauvek promeniti, a donošenje takvih izbora i odluka je teško. Brinete o različitim stvarima u tim godinama a takođe mislim da su bolnice više prilagođene osobama starije demografske grupe", rekla je.

Dodala je: "Verujem da je mentalni danak koji ti uzima dijagnoza veći nego kod starije osobe, jer, sa jedne strane, to te pogađa u onoj fazi života u kojoj ti je suđeno da budeš u najboljim godinama. Vreme kada bi trebalo da uživate zapravo je malo pomućeno."

Dalia trenutno prikuplja donacije za planinarenje Himalajima za "Coppafeel", dobrotvornu organizaciju borbe protiv raka dojke posvećenu podizanju svesti o toj bolesti kod mladih ljudi.

