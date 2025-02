Naime, potpuno neočekivano jednog popodneva ugledala je poruku u njegovom telefonu koja ju je izbezumila. Reč je o intimnoj prepisci koju je Mejson imao sa jednom od koleginica. Preko toga nije mogla da mu pređe i on je napustio porodični dom. Međutim, situacija se naglo promenila kada je Ketrin saznala da je u blagoslovenom stanju. Mejson ju je tada molio za oproštaj i ona je rešila da mu pruži još jednu priliku te da ga pusti da se vrati u porodični dom.

Voda je bila mutna, što je bio prvo što je Ketrin primetila i znala je da je nešto sipano u nju . Kada je Mejson počeo da je požuruje da popije i pojede "doručak" i pritom postajao sve besniji, jasno joj je bilo da je voda otrovna . Popila je, a kada je on otišao na posao, počeli su ogromni bolovi u stomaku i krvarenje iz vagine. U strahu da se dešava ono najgore, prebačena je hitno u bolnicu, gde su joj isti simptomi trajali nekoliko dana.

- Ne verujem da je 180 dana pravda za pokušaj ubistva deteta, i to sedam puta. Dve godine moj muž je otvoreno negirao ovaj napad i danas sam zahvalna što je konačno priznao svoju krivicu - kaže Ketrin sudu.

"Hvala se jednostavno ne čini dovoljno, ali mi je tako drago što sam konačno u mogućnosti da to kažem. Prihodi od mog poslovanja omogućili su mi da bezbedno unajmim privatnog detektiva kada mi je moj muž sa kojim sam bila 11 godina trovao piće tabletama za abortus sedam puta tokom marta i aprila 2022. Na kraju smo ga uhvatili skrivenom kamerom i on je uhapšen. Tokom našeg razvoda koji je trajao 2,5 godine, više puta sam bio finansijski isrplejna. Old Southern Charm mi je još jednom obezbedio kritične resurse, ovog puta za pokrivanje osnovnih potreba kao što su namirnice, komunalije i plaćanje hipoteke. Podrška malom biznisu čini razliku. Vaša podrška je svakako napravila razliku u mom životu i zauvek sam vam zahvalana", poručila je putem Instagrama krajem 2024. godine.