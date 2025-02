Do tog trenutka, ni Ma'Kajla Vikerson ( 24) nije baš bila u tim stvarima. Ali ona je postajala preplavljena majčinstvom. Još uvek živeći sa svojom majkom, a tada dvogodišnjom ćerkom Malaijom, u oblasti Sent Luisa, Ma'Kajla je počela da se oblači u moderniju odeću i počela da posećuje vidovnjaka. U to vreme, međutim, Morgan nije imala naznake da je umešana u bilo šta potencijalno opasno.