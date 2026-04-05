Slušaj vest

Dirljiva priča o zagrebačkom komšiji koji kolicima svakodnevno vozi bolesnog psa Bobija na livadu vratila je nadu u ljudsku dobrotu.

Dirljiva priča iz zagrebačkog kvarta Ferenščica verovatno nikada ne bi ni bila ispričana da Zagrepčanka Zdenka Košpić Dedić nije odlučila da na Fejsbuku podeli emotivnu priču o svom komšiji.

Ivica i njegov pas Bobi osvojili su srca čitavog regiona

"Postoje ljudi koji vraćaju veru u ljude i čine svet lepšim mestom svojim postupcima. Gledam komšiju iz kvarta kako dva puta dnevno svaki dan vozi svog bolesnog i starog psa u kolicima (tačkama) na livadu. Hvala ti, dobri čoveče!", napisala je ganuta gospođa Zdenka.

Ona je oduševljeno ispričala priču o svom komšiji, pogođena njegovom požrtvovanošću za svog četvoronožnog ljubimca. Priču je podelila u Fejsbuk grupi posvećenoj ljubiteljima pasa, gde je izazvala lavinu emocija.

Reč je o komšiji koji živi u blizini i koji je odlučio da svom bolesnom ljubimcu pruži najbolju moguću negu. Već mesec dana on svakodnevno dva puta vozi svog bolesnog psa Bobija u kolicima do livade.

Prema njenim rečima, veterinari su hteli da uspavaju psa, ali vlasnik nije pristao na to.

Deka iz Zagreba svakog dana vozi starog psa u kolicima na livadu

Pošto je priča izazvala ogromno interesovanje, a deka Ivica i njegov Bobi postali viralni doslovno preko noći, ubrzo je usledio nastavak priče iz prve ruke - sa vlasnikom koji svog ostarelog ljubimca pazi kao najrođenijeg.

Njih dvojica već 15 godina dele dobro i zlo.  

- Kad nekog volite ništa vam nije teško, 15 godina sam ga vozio u korpi na biciklu, dok je mogao, kaže Ivica kom je, veli, jedna gospođa donirala kolica u kojima Bobi voli da se vozi, a kad je lepo vreme tu su i tačke na tri točka s mekanim ćebencima da Bobiju bude udobno i toplo.   

Foto: Facebook printscreen/Index.hr

- Neću mu nikad okrenuti leđa, nisam takva osoba, a on i ja smo proputovali... nema gde nas nije bilo dok je on bio zdrav. Išli smo svake godine na more, od Istre do Dubrovnika, seća se Ivica.

- Ali više voli reku, more ne voli nikako, a nosio sam i veliki suncobran zbog njega, uvek je bio u hladovini, nuđen vodom..., kaže Ivica koji je zbog njega kupio i pravi kanu, pa iz kola izvadio i sva sedišta sem vozačkog da svom vernom drugu napravi lepo mesto za spavanje i odmaranje.  

Kurir.rs/Facebook Index.hr

