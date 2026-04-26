90-ih je bio veliki zavodnik i član čuvene grupe, danas krpi krovove: Posvađao se s kolegama, zbog krize se preselio u hostel, a ovako danas živi (VIDEO)
Kada su girl i boy bendovi vladali svetom 90-ih godina, nema ko nije poželeo da gradi karijeru u istom smeru. Obožavatelji su ludeli za pop hitovima, a momcima i devojkama iz muzičkih sastava su se delili razni nadimci i pratio im se svaki korak. Jedan od njih bio je zavodnik iz jednog od najvećih britanskih boy bendova decenije.
Džon Hendi imao je imidž nevaljalog momka punog energije. On je bio među izvođačima benda East 17, koji se isticao na engleskoj muzičkoj sceni. Međutim, čak i na vrhuncu slave grupe, videli su malo novca zahvaljujući hitovima, kao što je bio njihov božićni broj jedan iz 1994.
U ranim danima, članovi grupe zarađivali su samo 125 funti nedeljno, što je dokazalo da pop san nije bio sve što se o njemu pričalo, piše The Sun. Vođa benda i tekstopisac Toni Mortimer i danas prima otprilike 97 hiljada funti svake godine za popularni božićni hit, dok ostali članovi u to nisu uključeni.
Bend se razišao 1997. godine zbog kontroverznih komentara člana benda Brajana Harvija o uzimanju ekstazija, te je svaki član krenuo svojim putem. Džon je nastavio sa sledećom grupom, E-17, i bio je deo raznih postava tokom godina. Međutim, 2018. godine bilo mu je dosta, te je odlučio da ode nakon što se posvađao s kolegama.
Za vreme pandemije upao je u teške finansijske probleme, te je bio primoran da se preseli u hostel s porodicom na 18 meseci, što mu je bilo posebno teško. Sve dok nije pronašao posao koji mu je odgovarao. Džon je danas pozitivan i uspešno obavlja svoj zanat krovopokrivača – posao koji je radio pre nego što je započela njegova pop karijera.
Da je srećan na svom današnjem poslu, on deli i na TikToku. Iako je bio hvaljen zbog svoje radne etike, obožavatelji smatraju da je trebalo da zaradi dovoljno od muzike da se penzioniše.
Međutim, Džon je priznao da je, uprkos druženju s "bogatim prijateljima“, zadovoljan svojim radnim kombijem i redovno s prijateljima raspravlja o usponima i padovima vezanim za posedovanje novca. Prisetio se: "Kad dođem na žurku, a moji bogati prijatelji dolaze u svojim ‘poršeima‘ i ‘rendž roverima‘, ja se zaustavim u svom krovnom kombiju i pomislim ‘o, matori, muka mi je da dolazim na tvoje žurke’.“
