Kada su girl i boy bendovi vladali svetom 90-ih godina, nema ko nije poželeo da gradi karijeru u istom smeru. Obožavatelji su ludeli za pop hitovima, a momcima i devojkama iz muzičkih sastava su se delili razni nadimci i pratio im se svaki korak. Jedan od njih bio je zavodnik iz jednog od najvećih britanskih boy bendova decenije.

Foto: Can Nguyen / Capital pictures / Profimedia

Džon Hendi imao je imidž nevaljalog momka punog energije. On je bio među izvođačima benda East 17, koji se isticao na engleskoj muzičkoj sceni. Međutim, čak i na vrhuncu slave grupe, videli su malo novca zahvaljujući hitovima, kao što je bio njihov božićni broj jedan iz 1994.

U ranim danima, članovi grupe zarađivali su samo 125 funti nedeljno, što je dokazalo da pop san nije bio sve što se o njemu pričalo, piše The Sun. Vođa benda i tekstopisac Toni Mortimer i danas prima otprilike 97 hiljada funti svake godine za popularni božićni hit, dok ostali članovi u to nisu uključeni.

Bend se razišao 1997. godine zbog kontroverznih komentara člana benda Brajana Harvija o uzimanju ekstazija, te je svaki član krenuo svojim putem. Džon je nastavio sa sledećom grupom, E-17, i bio je deo raznih postava tokom godina. Međutim, 2018. godine bilo mu je dosta, te je odlučio da ode nakon što se posvađao s kolegama.

Za vreme pandemije upao je u teške finansijske probleme, te je bio primoran da se preseli u hostel s porodicom na 18 meseci, što mu je bilo posebno teško. Sve dok nije pronašao posao koji mu je odgovarao. Džon je danas pozitivan i uspešno obavlja svoj zanat krovopokrivača – posao koji je radio pre nego što je započela njegova pop karijera.

Da je srećan na svom današnjem poslu, on deli i na TikToku. Iako je bio hvaljen zbog svoje radne etike, obožavatelji smatraju da je trebalo da zaradi dovoljno od muzike da se penzioniše.

Međutim, Džon je priznao da je, uprkos druženju s "bogatim prijateljima“, zadovoljan svojim radnim kombijem i redovno s prijateljima raspravlja o usponima i padovima vezanim za posedovanje novca. Prisetio se: "Kad dođem na žurku, a moji bogati prijatelji dolaze u svojim ‘poršeima‘ i ‘rendž roverima‘, ja se zaustavim u svom krovnom kombiju i pomislim ‘o, matori, muka mi je da dolazim na tvoje žurke’.“

Video: Majstor za leskovački roštilj u emisiji Puls Srbije