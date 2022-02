EVO KAKO PREĆI NA ORGANSKU PROIZVODNJU! Stručnjak otkrio koji delovi Srbije imaju najbolji POTENCIJAL

Zdrava ishrana danas je jedna od gorućih tema, medjutim zbog visoke popularnosti koju zdrav način života uživa u modernom dobu na odredjen način je postao i industrija, koju marketinški stručnjaci neretko koriste kako bi na tržište pogurali proizvode koje reklamiraju. E baš zato često možemo da pročitamo ‘zdravo’ , ‘bez dodatog šećera, ili ‘puno vitamina’, istaknuto na sred ambalaže, pa čak i onda kada ta namirnica ništa od toga zapravo nije.

Branislav Raketić, rukovodioc Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane, otkrio je na koji način poljoprivrednik može da pređe sa konvencionalne na organsku proizvodnju.

- Organska proizvodnja je jedna od najbržih rastućih sektora u delu privrede i prehrambrene industrije. Mi smo u poslednjih 9 godina podigli 20 puta obim izvoza i imamo sve veći broj proizvođača koji su uključeni u organsku proizvodnju. Proizvođači mogu lako da dođu do informacija, na sajtu ministarstva poljoprivrede. Imamo udruženja organskih proizvođača i na nacionalnom nivou i u skoro svim regijama Republike Srbije - rekao je Raketić.

Istakao je da taj proces može da traje 2-3 godine, mada da se izuzećem to može znantno skratiti.

- Sva pravila u organskoj proizvodnji su definisana zakonskim okvirom i sada zavisno kojom kulturom se bavite to traje od 2 do 3 godine. Ministarstvo nudi izuzeća, ukoliko vi dokažete da to zemljište nije tretirano sa nekim veštačkim đubrivom, pre svega azotnim, tada taj period se skraćuje i nekad bude do godinu dana - istakao je Raketić.

Raketić je istakao koji delovi Srbije imaju najveći potencijal.

- Mi kada pogledamo našu strukturu organske proizvodnju, možemo primetiti da je Vojvodina u najvećem delu je pod žitaricama. Kada pogledamo Jug i istok Srbije to nam je za organsko stočarstvo, a središnji deo Srbije je za voćarstvo. Tako se i ljudi opredeluju za takve vrste kultura - rekao je Raketić.

Kada govorimo o organskim proizvodima, samo kada vidite da je on zvanično sertifikovan kao organski, možete biti potpuno sigurni u njegovo organsko poreklo. Kod nas je na snazi Zakon o organskoj proizvodnji, koji uređuje i pitanje sertifikata, odnosno kriterijuma koji proizvod mora da ispuni da bi ga dobio.

