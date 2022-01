FOTO-KONKURS ZA NAJMLAĐE! Nagrađuju se najlepše fotografije na temu "Drvo i život", a EVO KAKO MOŽETE DA SE PRIJAVITE

Treća sezona projekta Zasadi drvo „Četiri godišnja doba“ uveliko se zahuktala. Poslednjih meseci sadilo se na čak 30 lokacija i rezultat je izvanredan: na površini od 100 hektara zasadjeno je više od 120.000 sadnica.

Nema stajanja ni kada je reč o drugim aktivnostima u okviru zajedničkog projekta kompanija Adria media grup i DM drogerie markt. U toku je foto kokurs o kojem je više rekla Ana Rebić iz Adria media grupe.

- Foto konkurs je krenuo danas i traje sve do 17. februara, mogu da se prijave deca od 7 do 17 godina. Oni mogu fotografisati sve što ih asocira na drvo i život. Što se tiče nagrada, njih ćemo podeliti na kraju konkursa. Nagrade ćemo podeliti na kraju konkursa, a to su DM vaučeri. Za prvo mesto sledi nagrada od 5 hiljada dinara, za drugo mesto 4 hiljade dinara, treće 3 hiljade, a za četvrto i peto mesto sledi nagrada od 2 hiljade dinara - rekla je Ana za Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ana Rebić je potom objasnila način prijave za konkurs.

- Postoje samo četiri koraka koja trebaju da ispune da bi učestvovali u konkursu. Da fotografišu na zadatu temu drvo i život, da zaprate stranicu Zasadi drvo na Instagramu ili Fejsbuku. S obzirom da se radi i o mlađoj deci, mogu i roditelji da zaprate stranicu. Da pošalju fotografiju na mejl nagradnaakcija@adriamedia.rs sa temom za konkurs "Drvo i život". Nakon 24 sata dobiće na mejl, saglasnost koju obavezno roditelji na mejl moraju da popune i tada je uspešno završena procedura prijave - rekla je Ana.

foto: Kurir televizija

Ana se potom osvrnula na potencijalne pobednike i na koji način će moći da preuzmu nagradu.

- Pobednički crteži biće objavljeni na društvenim mrežama Zasadi drvo, kao i na portalima Adria media grupe. Svi pobednici konkursa mogu preuzeti nagrade u prostorijama Adria media grupe ili prema njihovoj želji možemo im poslati na kućnu adresu - rekla je Ana.

Kurir.rs Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:59 Porodica koja je ovaj medni krem dovela do žiga Čuvarkuće: DOČEKAĆE NAJVEĆI SAJAM ZA INOVACIJE