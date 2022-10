31 GODINA OD OSNIVANJA JP SRBIJAŠUME: Pravi ljudi na pravim mestima

Čak 150 kilograma semena (žir crvenog hrasta), od čega će moći da se proizvede oko 15.000 sadnica, sakupljeno je tokom vikenda u akciji sakupljanja semena na Koštunjaku. Akcija je organizovana povodom obeležavanja 31 godine uspešnog poslovanja JP „Srbijašume“, a v. d. direktora „Srbijašuma“ Igor Braunović, odgovarajući na pitanje kako su uprkos brojnim izazovima uspeli da sačuvaju epitet uspešnog preduzeća i u čemu je njihova najveća snaga, kaže:

Ostvarujemo rezultate

- Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ osnovano je Zakonom o šumama 1. 10. 1991. godine, sa ciljem da integralno gazduje šumama i upravlja zaštićenim prirodnim dobrima i lovištima, prema principima održivog šumarstva i profitabilnosti, uz povećanje šumovitosti i unapređenje postojećeg šumskog fonda Republike Srbije. I to je prvi put u istoriji da je šumarstvo organizovano jedinstveno na celoj teritoriji Srbije. Ovakva organizacija omogućila je stručno, racionalno gazdovanje i sprovođenje jedinstvene šumarske politike na celoj teritoriji države. Svakako da su bili izuzetno teški periodi od osnivanja do danas, sankcije, bombardovanje, gubljenje aktivnih nadležnosti u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, promena društveno-ekonomskog uređenja države, restrukturisanje i reorganizacija preduzeća, kovid 19 itd. Međutim, gledajući kroz tu prizmu, za sve to vreme, poslovni rezultati pokazuju da je JP „Srbijašume“ konstantno uvećavalo površinu pod šumom, uvećavalo drvnu zapreminu i vrednost drvne zapremine, unapređivalo infrastrukturu, ekološke i socijalne funkcije šuma, sposobnost obnavljanja i vitalnost naših šuma, čime se defakto potvrđuje da JP „Srbijašume“ održivo i multifunkcionalno gazduje šumama. Na taj način zadovoljava društvene, ekološke, ekonomske i kulturne potrebe sadašnje generacije, ali i budućih. Veoma smo ponosni što su ovo preduzeće gradili, u njemu radili i rade, vodili i vode ga pravi ljudi na pravim mestima, koji jako dobro razumeju težinu i kompleksnost poslova u šumarstvu, ali i njihov značaj, i zato imaju veoma požrtvovan pristup u obavljanju svojih poslova, bez čega ostvarivanje svih ovih rezultata ne bi bilo moguće - naveo je Braunović.

Mlade snage Omladinci iz društva Folklor Srbija dali svoj doprinos U akciji sakupljanja semena na Košutnjaku učestvovalo je i oko desetoro dece iz omladinskog ansambla društva Folklor Srbija iz Zemuna. - Učestvovala sam u sadnji u organizaciji „Zasadi drvo“, što me je podstaklo da na sledeću aktivnost u okviru tog projekta pozovem i naše mlade članove iz omladinskog ansambla. Njih desetak je sakupljalo seme žira crvenog hrasta, što je za njih bilo posebno zanimljivo jer su i u biologiji učili o tome, a sada su to imali prilike i da vide - rekla nam je Jelena Grujin, sekretar društva i umetnički rukovodilac omladinskog ansambla.

Prvi čovek JP „Srbijašume“ kaže da bi se moglo reći da je najveća snaga JP „Srbijašume“ u kontinuiranom i predanom radu na ispunjavanju misije preduzeća, koja se ogleda u obavezi gajenja, zaštite i unapređenja stanja državnih šuma, kao i svih opštekorisnih funkcija šuma održivim gazdovanjem šumama koje su im Zakonom o šumama poverene na upravljanje i korišćenje.

- Pored odgovorne finansijske i komercijalne politike vođene u prethodnom periodu, vođena je i odgovarajuća socijalna politika. Efikasnim poslovanjem stvaramo uslove za uspešan odgovor svim budućim izazovima, a kako bismo to postigli, posvetićemo još veću pažnju stručnom osposobljavanju zaposlenih, poboljšanju uslova rada i tehničke opremljenosti, kao i bezbednosti i zaštiti radnika na terenu. JP „Srbijašume“ se razvija u pravcu profitabilne i respektabilne kompanije za upravljanje resursima šumskih područja, koje svoje poslovanje bazira na principima održivog gazdovanja.

Žaklina Lučić, izvršna direktorka Sektora za razvoj i strateško planiranje JP „Srbijašume“, istakla je da su u tom preduzeću, pre svega, ponosni na svoje zaposlene.

Ponosni na ljude

- Poslovi u šumarstvu nisu nimalo laki - mi svaku našu akciju obeležavano pod vedrim nebom. Tako je svakog dana našim kolegama u šumi, i na njih smo najviše ponosni - navela je Lučićeva.

Što se tiče samog poslovanja JP „Srbijašume“, dalji planovi, dodala je, odnose se na kontinuirano gazdovanje šumama i upravljanje zaštićenim ribolovnim područjima.

- Naši ciljevi su najviše usmereni ka zaštiti šuma, a samim tim i na korišćenje. Nastojaćemo da povećamo pošumljenost naše teritorije, da povećamo šumski fond drvnom zapreminom, da gazdujemo šumama na održiv način. Ovakvim akcijama želimo da podignemo svest građana o važnosti šuma i sakupljanja semena - istakla je ona.

