GRAĐEVINSKOG INVESTITORA BRUTALNO PRETUKLI PALICAMA, KRVI BILO NA ULICI I AUTOMOBILIMA: Jezivi detalji tuče zbog koje je uhapšen Žabac!

Nebojša Tubić, zvani Žabac (57), bivši dečko pevačice Goce Božinovske i kontroverzni biznismen koji je pre pet godina čudom preživeo napad u kom je pogođen metkom u glavu, uhapšen je juče u Novom Sadu zbog sumnje da je učestvovao u brutalnom prebijanju Spasoja Milićevića, zvanog Spale (63), koji je preminuo od zadobijenih povreda.



Čekali ga ispred firme



Tubiću je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, posle čega će biti priveden u tužilaštvo na saslušanje. Za trojicom saučesnika se traga

- Milićević je bio građevinski preduzimač iz Novog Sada. U utorak uveče, kada je iz kancelarije svoje firme na Bulevaru despota Stefana krenuo prema svom automobilu, sačekala su ga i brutalno pretukla četiri muškarca. Čim se pojavio, počeli su da ga udaraju palicama po glavi i telu. Pao je između svog automobila i vozila koje je bilo parkirano pored. Tukli su ga sve dok je davao znake života, a o brutalnosti napada svedoči činjenica da je krvi bilo na oba automobila, kao i na ulici - kaže izvor Kurira iz istrage.

Milićević je bio vlasnik preduzeća „Kondor gradnja“ i prema rečima jednog od njegovih prijatelja, Žabac mu je pretio.

- Strašno je ovo što se dogodilo. Znam da je Žabac Spaletu pretio poslednjih mesec dana. Ovo je četvrti napad na njega. Prvo mu je skinuo kapiju na ulazu na skladištu, zatim mu je polomio staklo na kancelariji koja se nalazi preko puta skladišta, podmetnuo mu je bombu koju je, na sreću, primetio i sada ovo. Čuo sam da je Tubić pretio još jednom čoveku, iz istog razloga, da bi napustio poslovni prostor. Žabac je izgleda zacrtao da uzurpira sve te objekte, verovatno je planirao da nešto tu zida - kaže za Kurir prijatelj pokojnog Milićevića.



Prema njegovim rečima, pokojni je Tubića prijavio policiji.

- Spale ga je prijavljivao, kao i taj drugi čovek. Nažalost, Spale nije preživeo ovaj poslednji napad - dodaje prijatelj pokojnog.



Otkazalo mu srce



Prebijeni čovek preživeo je noć, ali je juče ujutro preminuo u bolnici. Obdukcijom je utvrđeno da mu je srce otkazalo.

- Imao je veliki broj povreda po glavi, prelom nosa, levo uvo mu je naprslo i polomljeno mu je pet ili šest rebara. Gotovo po celom telu ima podlive od udaraca palicama i nogama. Uzrok smrti je otkazivanje srca, ali usled zadobijanja teških povreda koje su mu nanete - otkriva izvor iz istrage.

Goca Božinovska u šoku

TO NIJE TAČNO, ON JE DUŠA OD ČOVEKA



Goca Božinovska, Žapčeva bivša devojka, šokirana je zbog njegovog hapšenja. Pevačica tvrdi za Kurir da on nije umešan u ubistvo investitora.

- To nije tačno! Sinoć sam se čula s njim, sve je bilo u redu. Sigurno su ga pomešali s nekim, on ne bi mrava zgazio. Osim toga, čovek je bolestan, ima problema s glavom i sigurno nema snage da se bije. Ja u to ne verujem i nikad neću verovati! Žabac je duša od čoveka - u dahu nam je ispričala Božinovska.



Ko je Žabac

ČUDOM PREŽIVEO METAK U GLAVU



Nebojša Tubić Žabac važi za jednog od poslednjih preživelih žestokih momaka s novosadskog asfalta. Pre pet godina je upucan u jednom lokalu u Novom Sadu, ali je čudom preživeo metak koji mu je prošao kroz glavu i zbog toga je ušao u Ginisovu knjigu rekorda. U maju je zbog pokušaja njegovog ubistva uhapšen Goran Cvijetić, ali je Žabac tada novinarima ispričao da mu on ne liči na čoveka koji je pucao. Žabac je u javnosti poznat i kao bivši dečko pevačice Goce Božinovske.



