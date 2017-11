DARKO ŠARIĆ NA SUĐENJU: Razgovori su dokaz da novac nije bio prljav

Posle preslušavanja transkripata prisluškivanih razgovora, on je naveo da oni samo potvrđuju njegovu odbranu, tj. da pranja novca nije bilo.

- Razgovori samo potvrđuju moju odbranu i ja bih rado odgovarao na pitanja tužioca u vezi s ovim dokazima. Podsećam da je odbrana tražila veštačenje koje bi pokazalo da li je novac legalan ili ne, pa da se tek nakon toga razmatra da li smo se udružili radi njegovog trošenja - rekao je Darko Šarić sudskom veću. Pljevljak, ali i ostali optuženi podsetili su posebno na razgovor u kom se Šarić ljuti na svoje saradnike jer ne rade dobro.

- Ja, druže, ne znam šta biste vi još da nemamo pare, šta biste vi radili, majke mi... Ja ne mogu... Najbolje da ja one pare poklonim u dobrotvorne svrhe. Šta misliš ti o tom? Samo ne mogu da shvatim da ne možete od onih para napraviti ništa, samo to ne shvatam. Od legalnih para, ja to samo ne mogu nikako da shvatim - rekao je Šarić u tom razgovoru, za koji odbrana tvrdi da očigledno dokazuje da nije postojao prljav novac, niti pranje para.



