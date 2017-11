PLAĆENI UBICA STIGAO IZ BOSNE: Vođa navijača Vojvodine naručio likvidaciju Marka Markuša?

Novosadska policija je u proteklih nekoliko dana saslušala više desetina ljudi u sklopu istrage o ubistvu Marka Markuša (29). Ispitani su njegovi prijatelji, kao i pojedinci za koje se znalo da je Markuš s njima u sukobu, ali do sada niko nije zadržan niti osumnjičen.



Ipak, policija je donekle suzila broj ljudi s kojima je ubijeni šurak bivšeg košarkaša Darka Miličića bio u neprijateljskim odnosima, a jedna osoba zasad je izbila u prvi plan.

Rade mi o glavi



- U pitanju je jedan od vođa navijača Vojvodine s kojim je Miličić dugo bio u sukobu. Moguće je da je on naručio ubistvo, koje je, to je sigurno, izveo plaćeni ubica, i on je najverovatnije došao iz Bosne i Hercegovine. Markuš je, prema nekim informacijama, pokušavao da ovaj sukob reši jer je bio svestan da mu rade o glavi, a to je i poverio nekim svojim prijateljima - navodi za Kurir izvor blizak istrazi.

Prema njegovim rečima, nekoliko osoba je Markušu dugovalo novac, a on je zbog toga prema njima znao da bude nasilan, pa se proveravaju i ti ljudi, ali je manja verovatnoća da neko od njih ima veze sa ubistvom:

- Ovakvo ubistvo je naručeno i plaćeno, što znači da je bila potrebna veća suma novca. To automatski isključuje veći broj ljudi s kojima je ubijeni bio u sukobu, što donekle olakšava istragu.

Prijatelji ga hvale SVI SMO GA POŠTOVALI I VOLELI, IMAO JE NEVEROVATNU HARIZMU

Marko jeste znao da bude prek, ali je bio pravedan, uz to veliki patriota. Prezirao je drogu, ko je to koristio znao je kako će da prođe kod Marka. Svi smo ga poštovali, šta god da bi nam rekao. Imao je neverovatnu harizmu, prijatelji su ga prosto obožavali - rekao je za Kurir jedan od Markušovih drugova još iz osnovne škole.



Sebi potpisao smrt



- Ipak, i dalje je prilično veliki broj ljudi s kojima je bio u sukobu, pre svega zbog njegovog bahatog ponašanja, mada svi kažu da je bio dosta mirniji nego ranije. Ispituje se s kim je u poslednje vreme bio u kontaktu, da li je možda nekoga pretukao ili ponizio, pa je ubijen iz osvete. Sve u svemu, ko god da je to uradio, i sebi je potpisao smrt, jer ako ga ne nađe policija, naći će ga Markov otac, u to su svi ubeđeni - navodi jedan Markušov poznanik.





PUCNJI IZ MRAKA

- Markuš likvidiran kad je izašao iz sportskog centra kod hotela „Sajam“, gde je bio na treningu - Krenuo je prema kolima, napravio je 10 do 15 koraka, a onda je ubica ispalio rafal - Pogođen je sa sedam metaka iz „škorpiona“ - Smrtonosni hitac pogodio ga je u glavu, ostali meci završili su u stomaku, vratu, kičmi, ruci

