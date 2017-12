DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA DEČAKA (16) U PANČEVU: Dvojica se tukla, ostali gledali jeziv zločin!

U Pančevu je u četvrtak uveče izboden I. A (16) u tuči koja je izbila oko 21 sat. Dečak je preminuo na licu mesta, a policija je uhapsila M. S (17) zbog sumnje da je on počinio ovo krivično delo.

Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli beogradski mediji, njihovi drugari su sve posmatrali. Tuča je ugovorena kod Mašinske škole, a do ubistva je došlo na drugom mestu.

Informacije do kojih su došli mediji govore da je ubijeni dečak zadobio ubodnu ranu oštrim predmetom između levog pazuha i grudi. Iako je Hitna pomoć stigla na lice mesta nije mu bilo spasa, jer je iskrvario na licu mesta.

Dan kasnije, posle detaljnije istrage informacije su još šokantnije: u prvi mah se svima činilo da je sa momkom sve u redu, jer velikih tragova krvi nije bilo. Međutim, ubrzo dečku spasa nije bilo.

Tuča je navodno bila dogovorena kod Mašinske škole u Pančevu. Ipak, do incidenta je došlo u naselju Nova Misa. Opet, informacije do kojih smo došli govore da je do pomeranja mesta sukoba došlo jer se jedan od učesnika nije pojavio.

Dodatnim telefonskim pozivima sukob je "preseljen" na drugu lokaciju, gde su na kraju učestvovala samo dva lica. Ostali su kao što smo i ranije konstatovali, gledali njihov sukob.

"Drugari", ako se oni mogu tako nazvati i koji su došli sa njima, nisu učestvovali u ovoj tuči.

Nekoliko desetina minuta kasnije, nesrećni dečak je ležao na trkačkoj stazi, u slabo osvetljenom delu, sa svih strana okružen policijom.

Dan kasnije, policija je pronašla i uhapsila 17-godišnjaka iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden sudiji Višeg suda za maloletnike u Pančevu.

