JEZIVO SVEDOČENJE ZAPOSLENOG KOJI JE PREŽIVEO MASAKR U RUZVELTOVOJ: Ubio bi i mene da nisam utrčao u autobus

Nebojšu Stojilkovića sam kobnog dana sreo na hodniku u firmi i javio mu se. Sedeo sam u kancelariji s kolegom Markom Filipovićem kada je Nebojša ušao i pucao tri puta u Marka, nakon čega je ušao u salu za sastanke i ispalio još tri ili četiri metka, nakon čega mu se zakočio pištolj. Iskoristio sam priliku, pobegao iz zgrade i utrčao u autobus.



Ovim rečima za Kurir počinje ispovest jedan od zaposlenih iz firme „Privredni savetnik - informacione tehnologije“, koji je čudom preživeo masakr u ponedeljak u preduzeću u Ruzveltovoj ulici u Beogradu. Podsetimo, Nebojša Stojilković (31) ubio je kolegu Branka Kanjevca (31), ranio Marka Filipovića, dok je Igor Radenković povređen kada je bežeći od ubice skočio kroz prozor.

Menjao šaržer



- Bilo strašno! Dok su odjekivali pucnji, svi su se zaključali po kancelarijama, spasavali su živu glavu. Kada se Nebojši zakočio pištolj, istrčao sam iz kancelarije i prošao pored njega. U tom trenutku je menjao je okvir pištolja. Pokušavao je da ga namesti, ali pošto nije uspeo, istrčao je za mnom. Pomislio sam da me juri, a on je potrčao ka svom automobilu - priča radnik ove firme.



Nakon 500 metara uspeo je da uleti u autobus koji je bio u pokretu.

- Izašao sam posle nekoliko stanica i naišao na patrolu policije, kojoj sam javio šta se dogodilo. Posle toga sam se pešice vratio do firme, sve vreme strahujući da ne vidim Nebojšu. Video sam ispred zgrade Marka krvavog. U tom trenutku nisam znao da je Branko ubijen, jer je bio u sali za sastanke - kaže naš sagovornik. On objašnjava da Nebojša nije dobio otkaz.

- Nije hteo da radi u timu i nekoliko puta je odbijao tu ponudu. U četvrtak je otišao iz firme. U ponedeljak smo mislili da se vratio da razgovara o nastavku saradnje ili raskidu ugovora - kaže programer.



Sagovornik Kurira je potvrdio da se čudno ponašao.



Mogao da bira posao



- Uvek je bio obučen u crnu majicu, pantalone i čizme. Kada bi došao na posao, Nebojša bi seo za svoj sto bez pozdrava kolegama. Nije išao na proslave, tim bilding, nije se družio ni van posla, iako smo ga zvali. S Markom je najviše pričao, pa ga je ipak upucao. Inače, bio je odličan programer, mogao da bira gde će da radi - rekao je naš sagovornik.

Povređeni Filipović i Radenković oporavljaju se u Urgentnom centru.

- Radenković, koji je zadobio ortopedske povrede, prebačen je sa intenzivne nege na odeljenje, dok je Filipović u nepromenjenom stanju - rekao je naš izvor.

Sestra ranjenog Filipovića

NEBOJŠA NIJE MONSTRUM



Ana Micković Filipović, sestra ranjenog Marka Filipovića, objavila je na Fejsbuku šta misli o napadaču Stojilkoviću.

- Ne mogu a da ne mislim na mladića koji je to sve uradio, na njegovu porodicu i njihovu agoniju, saznanje šta bi bilo kad bi bilo. On za mene nije monstrum, već mladić koji je izgubio kompas, kontrolu, sebe. Mladić koji je došao do tačke pucanja, a nije znao kako da traži pomoć. Mladić koji je prošao kroz ko zna kakav stres ili situacije koje su dovele do ovoga - napisala je Ana.