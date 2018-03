POLICIJA JE KRALJICU SILIKONA JURILA 3 MESECA: Tijana Đuričić skinuta s poternice

Ona se juče napokon pojavila pred Višim sudom u Beogradu, gde joj se sudi zbog optužbi da je 2015. godine, sa dvojicom pomagača, otela i mučila svoju podstanarku Jelenu M. u svojoj kući u Mirijevu.

"Kraljica silikona" je na pretres došla iz Austrije, i to kao slobodna građanka, iako je sud za njom bio raspisao poternicu. Na pitanje sudije zbog čega je policija nije privela na granici, s obzirom na to da je za njom još u decembru 2017. bila potraga na snazi, Tijana je odgovorila da joj je na graničnom prelazu uručen poziv za sud.

"Preksinoć sam doputovala iz Austrije, i to zbog ovog suđenja. Tamo su me zadržali, ali me nisu lišavali slobode. Poslali su neku depešu i nakon nekoliko sati uručili su mi poziv za suđenje i pustili su me", objasnila je Đuričićeva.

Ona je sudiji rekla i zbog čega je napustila boravište, a da prethodno o tome nije obavestila sud u skladu sa zakonom, pošto je optužena za krivično delo.

"Nisam znala da moram da obavestim sud o napuštanju zemlje i izvinjavam se zbog toga. Otišla sam u Austriju u oktobru prošle godine i nisam znala da ću se ovoliko zadržati. Tamo sam bila iz privatnih razloga, ali mi se zdravstveno stanje zakomplikovalo. Imala sam ginekoloških problema, pa sam morala da ostanem na lečenju", rekla je Tijana i zamolila sud da ukine poternicu za njom.

Borivoje Borović, advokat Tijane Đuričić, rekao je da su oni osam dana pre raspisivanja poternice za Tijanom sudu dostavili lekarsku dokumentaciju.

"Ona je bila ozbiljno bolesna i u bolnici. Sada će biti u Beogradu i redovno će se odazivati na pozive suda", rekao je Borović.

Sudija je pristala da povuče poternicu za starletom i napomenula da će tražiti izveštaj od MUP-a radi dobijanja odgovora na pitanje zbog čega Tijana nije bila privedena na graničnom prelazu. Jučerašnje suđenje odloženo je uprkos tome što se Tijana Đuričić pojavila. Ovoga puta u sud nisu došli Goran Bursać i Ljubiša Prodanović, koji se terete da su pomogli Tijani da otme i muči Jelenu M.

"Troje optuženih terete se da su na prevaru odveli oštećenu u Mirijevo, gde su je vezali, tukli i šišali. Razlog za mučenje bio je taj što je Tijana optužila Jelenu M. da joj je ukrala šifru za Fejsbuk", podseća izvor.

