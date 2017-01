AKCIJA U NEMAČKOJ: Uhapsili srpskog islamistu

On ima bliske kontakte sa figurama sa islamske scene, saopštio je policijski portparol

OBERHAUZEN - Nemačka policija uhapsila je dvadesetosmogodišnjeg Srbina koga su bezbednosne agencije označile kao islamističkog podstrekivača.



Kako prenose nemački mediji, Srbin koji je inače nastanjen u Oberhauzenu ima veze sa islamističkim pokretom.

- Sudija je izdao nalog za hapšenje i deportaciju mladića. On je ilegalno boravio u Nemačkoj, a bezbednosne službe su ga pratile od prošle jeseni, jer je pravio izvesne probleme - navodi se u medijima.

- On ima bliske kontakte sa figurama sa islamske scene - saopštio je policijski portparol. On nije želeo da kaže da li je Srbin planirao da izvrši neki teroristički akt.



