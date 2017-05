POSLE BOMBAŠKOG NAPADA U NOVOM BEOGRADU: Misteriozni napadač ugrozio 3.000 ljudi!

BEOGRAD - Snažna eksplozija uznemirila je građane Novog Beograda preksinoć, kada su nepoznati počinioci bacili bombu na auto-servis „Oportunitet“ u neposrednoj blizini Ju biznis centra.



Detonacija se čula i u drugim delovima grada, a u bombaškom napadu srećom nikom nije povređen, već je pričinjena znatna materijalna šteta.

(KURIR TV) ZATRESAO SE NOVI BEOGRAD: Snažna eksplozija kod Ju biznis centra!



U subotu uveče, na lice mesta prvi su stigli reporteri Kurira koji su javnost prvi izvestili o događaju najpre na svom portalu.



Drugi napad



Kako nezvanično saznajemo, ovo je drugi napad na ovu auto-kuću.

- Eksplozivna naprava bačena je na deo koji spaja auto-servis sa garažom u izgradnji. Zanimljivo je da je pre mesec i po na tom mestu bio podmetnut požar - kaže naš dobro obavešten izvor.

NOVI DETALJI DETONACIJE KOJA JE ZATRESLA BEOGRAD: Eksploziv podmetnut, policija traži napadača?



U trenutku eksplozije u dvorištu servisa bio je samo noćni čuvar, koji se nalazio u svojoj kućici.

- Eksplozija je raznela toalet servisa i prostoriju za reparaciju automobilskih turbina. Vozila koja su se nalazila unutra, kao i sa spoljne strane objekta nisu oštećena. Zanimljivo je da nigde nije buknuo požar - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Namera napadača verovatno je bila da izazove tragediju i eksploziju većih razmera. Ipak, sreća u nesreći je što ulja koja su u skladištu nisu lako zapaljiva i nije moglo da dođe do velikog požara i žrtava, što je verovatno bila namera.



Zanimljivo je da je uviđajna ekipa provela celu noć u dvorištu „Oportuniteta“ i da su sve vreme čekali vlasnika.

- Policija je satima pokušavala da stupi u kontakt s njim, ali on nije odgovarao na pozive. Radnici su ispričali da ima običaj da tokom vikenda otputuje u inostranstvo. On, inače, osim servisa, ima agenciju za registraciju i rentakar - dodao je naš izvor.



Čekali gazdu



Na mestu eksplozije u subotu uveče pojavila su se dva vatrogasna vozila iz Zemuna, kao i policijski automobil i ekipa Hitne pomoći.

- Proverava se mogućnost da je napadač eksplozivnu napravu bacio iz obližnje šume i da je istim putem pobegao jer čuvar koji je bio tu nije primetio ništa sumnjivo. Operativci policije preuzeće snimke nadzornih i saobraćajnih kamera kako bi se utvrdilo da nisu zabeležile nešto zanimljivo - priča sagovornik Kurira.



Kurir je juče pokušao da stupi u kontakt sa upravom servisa, a javio nam se samo rukovodilac.

- Uviđaj još uvek traje. Ne znam detalje i ne mogu da dajem izjave - rekao je muškarac koji se javio na telefon.



Broj direktora pomenutog servisa ostao je nedostupan do zaključenja ovog broja.

M. Branković - J. Ivić





Radnici

NAŠ GAZDA JE DOBAR, NEKO GA MRZI



Radnici koje smo juče zatekli u servisu bili su veoma uznemireni zbog napada od prethodne noći.

- „Oportunitet“ je ovde već godinu i po. Doskoro nismo imali nikakve probleme, poslovanje je odlično, a vlasnik je veoma dobar i pošten čovek. On sve redovno plaća, a za garažu u izgradnji ima sve potrebne dozvole. Sumnjamo da je neko ljubomoran na njega i da mu podmeće ovakve stvari - pričaju preplašeni radnici.

STANARKA Ksenija Vučić živi u blizini

PODSETILI SMO SE BOMBARDOVANJA



Ksenija Vučić, bivša supruga premijera Srbije Aleksandra Vučića, koja s porodicom živi nedaleko od servisa na koji je bačena bomba, rekla je za Kurir da su se ona i ćerka Milica u trenutku eksplozije trgle.

- Nije to bilo ništa tako strašno kao što se priča, jeste bilo neočekivano. Ćerka je bila sa mnom, jesmo se u trenutku trgle, pogledale se i zapitale „šta bi“, ali čuli smo sirene i videli smo da dolazi policija, vatrogasci i da je to pod kontrolom. Čulo se kao što se čulo 1999. godine, podsetilo me je na bombardovanje. Sa naše pozicije se čak nije video ni dim ni vatra, naš stan ne gleda na tu stranu. Umirilo me to kad smo čuli sirene i da dolazi policija. Jeste bilo glasnije nego obično, ali ovo je ipak metropola, svakakvi zvuci se čuju - navela je ona i dodala da je najbitnije da nema ljudskih žrtava.

Aleksandar Šapić

ČUO SAM DETONACIJU U CENTRU!



Predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić ispričao je za Kurir da se eksplozija nije čula samo na Novom Beogradu, već i u ostalim delovima grada.

- Čuo sam detonaciju na Savskom vencu. Zaista nemamo nijednu informaciju više od onoga sa čim je i javnost upoznata, niko nam iz policije nije ništa javio, niti mi kao opština možemo da imamo dodatne informacije ukoliko nas iz policije ne obaveste - rekao je Šapić.



Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Vladimir Milovanović,Foto: Damir Dervišagić