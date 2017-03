VELIKI PREOKRET U ISTRAZI, UBICU HAPSE ZA 10 DANA: Zoran Marjanović otkrio šokantnu informaciju!

On iskreno veruje da bi se to moglo desiti pre 2. aprila, kada će obeležiti prvu godišnjicu od zverskog ubistva njegove supruge.

- Zvaničnih informacija iz policije nemam, ali je do mene skoro došla informacija da je hapšenje Jeleninog ubice pitanje dana i da imaju sve potrebne dokaze za privođenje, ali se još uvek čuva u najstrožoj tajnosti ko je to - rekao je Zoran i naglasio da su to nezvanične priče koje su do njega došle.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da je operativni deo istrage gotov i da policija neminovno ide ka hapšenju.

- U danima oko godišnjice će se opet pisati o tom ubistvu, cela priča će opet dospeti u žižu interesovanja, pa nije isključeno da će ubica podleći pritisku i sam se odati - smatra on.

Podsetimo, Jelena Krsmanović Marjanović nestala je 2. aprila 2016. godine, na nasipu u Borči, gde je bila sa suprugom i ćerkicom. Ona se sa njima rastala kod rampe u naselju Crvenka i krenula na trčanje, ka sledećoj rampi.

Njen nestanak je prvo porodici, a zatim i policiji prijavio njen suprug Zoran, pošto je video da je nema. Telo nesrećne pevačice pronađeno je sledećeg dana u kanalu punom vode.

Do danas, i pored detaljne istrage, policija nije saopštila detalje vezane za ovo ubistvo, tako da se još uvek ne zna kako i gde je pevačica ubijena, a što je još gore, njen ubica se i dalje slobodno šeta.

(informer)

http://chats.viber.com/kurir