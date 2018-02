(VIDEO) BASTAĆ ŽESTOKO OPLEO PO POLITIČARIMA UOČI BEOGRADSKIH IZBORA: Za Sašu Radulovića rekao da je PSIHO, a tek kad čujete šta misli o ostalim kandidatima

Nosilac liste "Šta radite bre" na beogradskim izborima Marko Bastać opleo je po aktuelnim političarima, pa nije štedeo ni najteže reči kojima bi opisao svoje mišljenje o njima.

Bastać je, u razgovoru sa novinarkom Oljom Bećković, imao zadatak da u nekoliko reči izrazi svoju asocijaciju na imena aktuelnih kandidata na predstojećim beogradskim izborima, a nekim odgovorima je začudio čak i svoju sagovornicu.

Tako je za aktuelnog gradonačelnika Beograda Sinišu Malog rekao da je "potrošen u aferama" i "fantom", dok je gradskog menadžera Gorana Vesića okarakterisao kao "političkog kameleona".

Na pitanje kakav je kandidat liste "Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju" Dragan Đilas, Bastać je uzvratio jednom rečju - "isključiv", dok ništa blaži nije bio prema kandidatu koalicije "Da oslobodimo Beograd" i predsedniku Demokratske stranke Draganu Šutanovcu kojeg je opisao kao "bivšeg i arogantnog".

Ipak, čini se da je najteža reč "pala" upravo na račun lidera Pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića, za kojeg je Bastać kratko rekao da je "psiho".

Njegov odgovor je zatekao Bećkovićevu koja ga je čak pitala i da li mu je ta reč izletela, ali joj je sagovornik potvrdio da to zaista i misli.

U nastavku je predsednika Pokreta Dveri Boška Obradovića opisao porukom "Gde bežite"...

...dok je za lidera radikala Vojislava Šešelja rekao da "nije isti kao pre".

"Nije to više isti Vojislav Šešelj, onaj koji je pravio skandale. Ovaj kao da nije tu. Ne prizivam to kao nešto dobro, nego je prva asocijacija da nije to to", zaključio je Bastać.

