EU KONAČNO SHVATILA: Više nećemo regulisati dečje ljuljaške nego migraciju i bezbednost

PRAG - Šef Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je pred posetu Češkoj da Evropska unija odustaje od regulacija toaleta i dečjih ljuljaški, a usredsrediće se na najbitnije stvari - bezbednost, kontrolu migracije i zapošljavanje.

"Inicijativa koje godišnje pokrećemo je 80 odsto manje u odnosu na ranija vremena. Povukli smo skoro 100 propisa, a ukinuli 50. Prestali smo da objavljujemo norme o povlačenju vode u toaletima ili o visini dečjih ljuljaški. Evropa zaista nije to. Novi pristup nam daje više vremena i sredstava da se koncentrišemo na stvari koje su zaista važne - bezbednost, kontrola migracije i zaposlenost", kazao je Junker u intervjuu češkom tabloidu Blesk.



Junker je rekao da je novi pristup već doneo pozitivne promene, pošto je nastalo 6,6 miliona radnih mesta, a zaposleno su ukupno 232 miliona Evropljana, što je više nego ikada, a zadatak Evropske komisije jeste da taj boljitak osete konkretno Evropljani u svojim novčanicima. Iako su se u nekim anketama Česi pokazali kao najveći evroskeptici, pošto svega 33 odsto pozitivno ocenjuje članstvo u EU, Junker je upozorio da još manje veruje nacionalnim češkim institucijama.

"S druge strane, u anketi koju pominjete, 83 odsto Čeha je navelo da podržava slobodu kretanja, 74 odsto podržava zajedničku evropsku bezbednosnu i odbrambenu politiku, a više od polovine se izjasnilo za zajedničku evropsku politiku energetike i spoljne politike. Iz toga je očigledno da postoji podrška onome što EU radi", kazao je Junker. On je podsetio da Evropljane ne interesuju toliko same institucije, sporazumi i propisi, već konkretno to šta one rade da bi im život bio bolji.



"I na to bi trebalo da usredsredimo svoju energiju: na ukidanje rominga, uvodjenje besplatne vaj-faj mreže na javnim mestima, i ponudu prilika mladim Evropljanima da studiraju i rade u inostranstvu", rekao je Žan-Klod Junker.

(Kurir.rs/Beta)

Foto: AP