MAKRON UPOZORAVA MLADE FRANCUZE: Pamtite prošle ratove, juče Jugoslavija, danas Sirija...

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je mlade da se sećaju prošlih ratova i da demokratska sredstava koriste u borbi protiv "varvarstava današnjice".

Makron je to izjavio na komemoraciji u Oradur-sir-Glanu, na zapadu Francuske, gde su tokom okupacije nacisti izvršili masakr nad stanovinicima tog sela.

"Voleli bismo da možemo da kažemo da se od sada to dešava daleko od našeg doma ili da se to uopšte više ne dešava. Ali, Ruanda ili Jugoslavija juče, Sirija danas. One su samo nekoliko sati udaljene avionom", kazao je Makron, preneo je AP.

Komemoraciji je prisustvovalo 500 dece, uzrasta između 12 i 16 godina.

Nacistička oklopna SS divizija je 10. juna 1944. godine meštane sela smestila u ambare i crkvu, blokirala vrata, a potom sve zapalila. Tada su ubijene 642 osobe, a šest je preživelo.

(Foto: EPA)

Autor: Tanjug