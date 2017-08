NEZAPAMĆENI HOROR: Dečak (12) silovao sestricu (4) dok su se igrali žmurke! Davao joj slatkiše da ne kaže nikome!

Dečak (12) koji je silovao svoju sestru tokom igranja žmurki posedovao je obiman pornografski sadržaj na svom mobilnom telefonu, rečeno je na saslušanju.



On je u više navrata silovao devojčicu koja je tada imala 4 godine. Zločin se dogodio u mestu Brajton u Engleskoj.



Na kraju je sve priznala majci dok se kupala, a dečak, koji sada ima 13 godina, priznao je silovanje i seksualno zlostavljanje svoje sestrice i proglašen je krivim.

Sudu je rečeno da je dečak imao mobilni telefon, a istražitelji su pronašli obiman pornografski materijal.

Eksperti za zločine mladih sada će provesti nekoliko nedelja procene kako bi odlučili da li predstavlja rizik za javnost i da li treba da se suoči sa zatvorom.



Na ranijem ročištu majka devojčice, koja je polusestra dečaka, plakala je kada je opisivala situaciju u kojoj joj je devojčica sve priznala.



"Rekla mi je: Mama hoću da ti kažem nešto.Htela je da mi kaže. To joj je bilo važno. Rekla je da se to dogodilo dok su se igrali žmurke", rekla je majka devojčice.



Majka je rekla da je devojčica otkrila više detalja nedelju dana kasnije.



"Rekla je da je ponudio svoje slatkiše da to učini. Rekla je da joj se to ne sviđa, ali joj se sviđaju slatkiši. Pitala sam je zašto mi nije reka, a ona mi je saopštila da joj je on rekao da to ne čini".



Sudija je upozorio momka da se suočava sa mogućnošću teže zatvorske kazne.

(Kurir.rs/ Metro)

Foto: Profimedia/ Ilustracija