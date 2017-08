PRINC VILIJAM PROGOVORIO O MAJČINOJ SAHRANI: Ovo mi je pomoglo da preguram taj dan!

U novom dokumentarcu, princ Vilijam je govorio o progovorio o tome kako se osećao na dan sahrane prinzece Dajane i kako se skrivao iza svoje kose, prateći kovčeg.



On je rekao da je odluka da zajedno sa svojim bratom hoda za kavčegom zajednička, a princ Hari je rekao da mu je "drago" što je to učinio.

Vilijam je sahranu svoje majke opisao kao "najtežu stvar" i "veoma dugačku, usamljenu šetnju" i dodao da je postojala ravnoteža "između princa Vilijama, nasuprot privatnom Vilijamu koji je samo želeo da uđe u sobu i plače, koji je izgubio majku."

"Samo se sećam da sam se skrivao iza svoje kose, u to vreme imao sam je više nego danas, pa sam se krio iza šiški. Bila je to kao mala zaštitna odeća ako želite. Znam da zvuči smešno, ali u to vreme sećam se da sam pogledao u pod i kosa se spustila preko mog lica, niko nije mogao da me vidi", seća se Vilijam.

"Sada zvuči smešno, ali u to vreme bilo mi je važno da preguram dan."

