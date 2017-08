PROGONILE GA JEZIVE SLIKE RATA U BiH: Britanski pukovnik pronađen obešen u svojoj kući!

Penzionisani britanski pukovnik Majkl Rasel (63) obesio se u svojoj kući u Velikoj Britaniji

Njegov brat Kristofer Rasel rekao je policiji da je Majkl imao velikih problema sa depresijom i traumama, koje je doživio tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nesrećni Majkl bolovao je od depresije i anksioznosti, a često je govorio da ga progone stravični prizori koje je video u Bosni i Hercegovini za vreme rata.

Dodatni udarac na njegovo narušeno psihičko zdravlje bila je smrt njegove supruge. Majkl je bio pukovnik u obaveštajnoj jedinici britanske vojske, a kako je rekao njegov brat, scene i sećanja iz rata u BiH su ga progonile, zbog čega je bio veoma uznemiren.

Psihoterapeut Angela Avis rekla je da je pukovnik Rasel bolovao od nekoliko problema na koje se nadovezala i tuga za izgubljenom suprugom.

“Potresne scene koje je doživio tokom rata u BiH dovele su do toga da je počeo da preispituje temeljne vrednosti i uverenja. To je dovelo do očajničkog čina samoubistva vešanjem”, napomenula je Avis.

Psihoterapeut je rekla da je nesretni Majkl osećao krivicu i sebe optuživao za ono što se desilo u BiH, a po povratku kući sa godišnjeg odmora u Australiji doživeo je napade panike. Majkl Rasel nije spominjao nikome da pomišlja na samoubistvo.

Bio je dobro situiran, imao je novac, a u britanskoj vojsci proveo je 45 godina na raznim dužnostima. Njegova nova žena Džudi Dej rekla je da je imao mentalnih problema zbog smrti supruge, ali da ništa nije slutilo da će se objesiti. Ona ga je po povratku kući s posla zatekla obešenog plavim konopcem u hodniku u njihovom domu.

