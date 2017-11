PILOT JE ODMAH PO UZLETANJU VRATIO AVION NA AERODROM: Kada su čuli razlog niko od putnika mu nije zamerio!

Jedan pilot pobrao je simpatije javnosti svojim gestom. Naime, on je rešio da se vrati na aerodrom kako bi se jedan par oprostio od unuka koji je bio na samrti.

Beki Stivenson, turistički agent iz Bredforda, ispričala je kako se jedan stariji par u Mančesteru ukrcavao na let za Australiju preko Abu Dabija kada su saznali za loše vesti - da je dečak u životnoj opasnosti.



Stivenson je dodala da je par već bio u avionu. U trenutku kada su hteli da isključe svoje mobilne telefone, primetili su propušten poziv od zeta. Njihov unuk je bio na intenzivnoj nezi i morali su da budu tamo.



Poruka je prosleđena posadi, koja je situaciju predočila pilotu. On je tada odlučio da se vrati. Zaposleni na aerodromu pomogli su baki i deki sa stvarima i obezbedili im prevoz do kuće.



Njihov unuk preminuo je toga dana, 31. marta, kada je trebalo da slete u Australiju. Par je zahvalan avio-kompaniji i pilotu koji im je pružio šansu da poslednji put vide svog unuka.



"Bili su srećni, nisu ni mogli da pretpostave da će im posada toliko pomoći. Zamislite da nisu mogli da napuste avion“, dodala je Stivenon.



Etihad je obavestio par da kartu za Australiju mogu da iskoriste kada god to požele.

Kurir.rs/B92.net

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir