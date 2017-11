(VIDEO) KAD JE MAJKA ZASPALA, DALA SAM MU NOŽ I POKRILA UŠI: Jeziva ispovest devojčice koja je godinama živela kao biljka

Di Di je svima tvrdila da je njena ćerka hronično bolesna iako to nije bila istina. Prevarom je dobila brojne donacije, a majci i ćerki neki su platili i skupe odmore.

Džipsi Rouz na kraju je "pukla". Zajedno s dečkom kog je upoznala preko interneta isplanirala je majčino ubistvo. Di Di je pronađena mrtva 2015. godine. Imala je ubodnu ranu od noža. Džipsi Rouz je osuđena na deset godina zatvora.

Nikolas Godejohn i Džipsi Rouz su se upoznali preko interneta i u vezi su bili tri godine, a uživo su se sreli tek 2015. godine. Tada su već došli na ideju da ubiju Di Di.

"To smo zvali plan B. Bila sam očajna. On je došao autobusom, a ja sam mu poslala poruku kada je majka zaspala. Dala sam mu nož. Otišla sam u kupatilo i stavila ruke na uši kako ništa ne bih čula. Ipak sam čula nekoliko vriskova", rekla je Rouz.

Tvrdi da Godejohn ima nekoliko ličnosti i neke od njih su vrlo nasilne. Jedna od ličnosti je i vampir star 500 godina kog zove Viktor.

"Htela sam da izađem iz kupatila i pomognem majci, ali sam se bojala Viktora", rekla je Rouz.

Ona je dodala da se sa majkom posvađala dva dana pre ubistva.

"Rekla sam joj da ne želim da idem na nove operacije. Rekla sam joj da mi ne treba više cevčicu za hranjenje i rekla sam joj da je skloni. Ona je rekla da neće. Rekla sam joj da mi ne treba operacija, a ona je rekla da su to odlučili lekari i da ona tu ne može više ništa. Onda sam se odlučila za plan B. Nazvala sam Nikolasa koji je razgovarao s vampirom", kaže Rouz.

Kaže kako nije srećna što joj je majka mrtva.

"Nije to zaslužila. Zaslužila je da bude gde sam sad ja, u zatvoru. Naučila me da budem dobar lažov, ali to nije u redu i to pokušavam da promenim. Sada pokušavam da budem dobra osoba", rekla je Rouz.

Kurir.rs/ 24sata.hr

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir