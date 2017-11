(VIDEO) NEMCI SAMO ZLATU VERUJU: Sve veća potražnja za luksuznim nakitom od najdragocenijeg metala

Tržište zlata u Nemačkoj je naporno jer mnogi Nemci sve više kupuju zlatni nakita, kažu analitičari.



"Pre 10 godina bilo je tri ili četiri trgovaca zlatomp, a sada ih ima više od 100", rekao je ekspert za zlato Martin Sigel.



Sada postoje prodavnice u svakom velikom gradu gde ljudi mogu kupiti zlato.



"Nemačko tržište nakita je relativno stabilno i čak je veće od tržišta nemačkog investicionog zlata", rekao je Siegel. "Međutim, [pozitivne] promene su prilično male i svakako ne utiču na cene zlata."



Johen Stancl, glavni tržišni analitičar Nemačke i Austrije u kancelarijama CMC Markets u Frankfurtu na Majni, rekao je da situacija na tržištu zlata nije toliko uzbudljiva kada je reč o investicijama.



"Trenutno imamo mnogo veće grupe kupaca", rekao je Stancl. "Ali ovo su samo kupci nakita. To nisu kupci koji kupuju zlato u obliku kovanog novca ili pologa, kako bi napravili investicije", dodao je analitičar.



Filip Klinkmiler, finansijski stručnjak u investicionoj konsultantskoj firmi u Štutgartu,tvrdi da su Nemci uvek imali vrlo, veoma snažnu potražnju u sektoru zlata u Nemačkoj.



"Tradicionalno, Nemačka je oduvek bila jedna od najvećih vlasnika fizičkog zlata - što se tiče države - sigurno imamo prilično visok afinitet za to. Sve to dolazi zajedno sa jakkom željom za sigurnošću", kaže ovaj analitičar.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Profimedia





Kurir

Autor: Kurir