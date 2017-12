(VIDEO) ZMAJEVE KAPIJE: Zašto soliteri u Hongkongu imaju džinovske rupe u sebi?

Ako ste ikada putovali u Hongkong, mogli ste da primetite neobične rupe u pojedinim soliterima. Čemu one služe?

Reč je o "zmajevim kapijama", koje prema feng šuiju omogućavaju zmajevima da sa planina dolete do reka.



Veruje se da zmajevi donose dobru sreću, a ukoliko se blokira energetski prolaz, to bi moglo da dovede do brojnih loših stvari.



Jedna od kompanija u blizini Kineske banke tako je za svoj bankrot okrivila njen loš feng šui. Naime, na njoj nema nikakvih prolaza.

Here's why some Hong Kong skyscrapers have gaping holes pic.twitter.com/LyQYnh3Thx — Business Insider (@businessinsider) December 14, 2017

Zanimljivo je da na zgradi Kineske banke nema prolaza, što jedna od kompanija u njenoj blizini smatra uzrokom svog bankrota.



Mnoge velike kineske korporacije prilikom izgradnje svog poslovnog prostora izdvajaju određenu sumu novca za konsultacije sa feng šui stručnjacima.

(Kurir.rs/Bussiness Insider)

(Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir