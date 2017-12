NAJZAD ZNAMO: Otkriveno zašto suncokreti prate Sunce!

Naučnici već vekovima znaju da suncokreti prate kretanje Sunca, okrećući svoje cvetove od istoka prema zapadu kako dan odmiče, ali do sada nisu znali zašto je to tako.

Američko istraživanje pokazalo je da kretanje suncokreta za Suncem uzrokuje njihov unutrašnji biološki sat, a te promene pozicija biljke čine i većim i pčelama privlačnijim.



Od 1898. naučnici posmatraju kako se suncokreti na početku dana okrenuti prema istoku, da bi se kako dan odmiče okretali prema zapadu, a onda tokom noći ponovo vratili na istok. Niko dosad nije uspeo da shvati šta uzokuje taj proces.



Kako bi ustanovili da li je u pitanju biološki sat ili se biljke jednostavno kreću po nekom predodređenom rasporedu, američki biolozi proveli su niz eksperimenata.



Prvo su suncokrete privezali da ne bi mogli da se pomeraju, a zatim ih postavili u posude koje su na početku dana okrenuli na zapad, suprotno od signala koje uobičajeno dobijaju od Sunca. Time su uspeli da im poremete ritam.

Zatim su ih postavili u laboratoriji s fiksiranim veštačkim svetlom i ustanovili da su se suncokreti nekoliko dana njihali napred-nazad.



Zatim su napravili veštačko svetlo koje se kreće od istoka prema zapadu. Suncokreti su uspeli da usklade svoje pokrete u skladu s kretanjem svetla kada je ono pratilo 24-satni ritam, ali nisu kad je ritam promenjen na 30 sati.



Sve je to dovelo do zaključka da je u suncokretima nešto povezano s 24-satnim ritmom kretanja.



Ali šta je to što zapravo uzrokuje kretanje suncokreta? Naučnici su ustanovili da jedna strana stabljike, u zavisnosti od doba dana, raste brže od druge strane, a to uzrokuje da biljka pomera svoj cvet.



Takav tip rasta je drugačiji od redovnog rasta suncokreta i javlja se na dnevnoj bazi, odnosno u 24-satnom ritmu. Pokazalo se da je to za biljku dosta važno jer su one okrenute od Sunca tokom eksperimenata imale 10 odsto manje listove od prosečnih.



Takođe, suncokreti koji su ujutru bilo okrenuti ka istoku privukli su pet puta više pčela od onih veštački okrenutih na zapad.

(Kurir.rs/radiosarajevo.ba)

(Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir