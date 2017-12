NEOČEKIVANI PREOKRET: Senat usvojio najznačajniju poresku reformu, ali će morati da ponove glasanje!

Rojters navodi da su republikanci pobedili, ali su se i osramotili pošto su zbog proceduralnih prepreka, iskrslih u poslednjem trenutku, bili primorani da još jednom zakažu glasanje kongresmena o ovom zakonu.

"Slušajte, ljudi zeznu stvar. Cclan senatskog osoblja je zeznuo stvar. Nije time došao kraj zapadne civilizacije", kazao je sinoć za MSNBC republikanski senator Džon Kenedi.

AP navodi da je izglasavanje u Senatu, realizovano uz tesnu većinu od 51 glas "za" i 48 "protiv", propraćeno uz glasno radovanje senatora i samog američkog predsednika Trampa, čemu su prethodili povici demonstranata ispred zgrade "ubijte zakon, ne ubijajte nas", ali i pozivi potpredsednika SAD Majka Pensa da se očuva red i mir.

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je prethodno sinoć predlog poreskog zakona koji predviđa olakšice.

Predlog zakona je usvojen sa 227 glasova "za", dok je 203 bilo "protiv", među kojima demokrate i 12 republikanaca.

Oba doma američkog kongresa već su se saglasili sa reformom poreskog sistema koji su predložili Trampovi republikanci - Predstavnički dom 16. novembra, a Senat 2. decembra.

Pošto je Senat, međutim, odbacio tri člana predloga zakona, Predstavnički dom će ipak morati ponovo da se izjasni o njemu.

Novim predlogom poreskog zakona predviđeno je povećanje broja odbitaka za većinu porodica i pojedinaca, zbog čega će na kraju platiti manji porez. Takođe se snižava poreska stopa za korporacije i one sa velikim zaradama, ali će poreska reforma biti veoma skupa.

Republikanski članovi Kongresa tvrde da će poreski zakon podstaći investicije i zapošljavanje, a da će Amerikanci imati više novca.

"Znam da će životi svih biti bolji zbog poreske reforme, zato što će porodice dobiti olakšice, plate će biti veće, imacemo snažniju ekonomiju, a i radna mesta će biti vraćena iz inostranstva", rekao je republikanski kongresmen Kevin Brejdi.

I dok pristalice reforme veruju da će poreske olakšice biti podstrek za poslovne investicije i potrošnju, čak i konzervativne procene ukazuju na to da će zakon dovesti do povećanja američkog duga za hiljadu milijardi dolara u narednoj deceniji.

Analitičar Greg Mekbrajd kaže da su pravi dobitnici oni sa visokim zaradama.

"Poreski zakon naginje u tom smeru. To će biti dobro za deoničare, jer će im poreska ušteda doneti veći profit i dividende, biće i više otkupa akcija i do određenog nivoa možda više zapošljavanja, jer će kompanije možda više poslovati u Sjedinjenim Državama nego u inostranstvu", navodi on.

Odbor za odgovorni federalni budžet veruje da je gubitnik američka ekonomija, s obzirom na to da će poreski zakon na kraju koštati zemlju više od dve hiljade milijardi dolara.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir