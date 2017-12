(VIDEO) AMERIČKI GENERAL OŠTRO UPOZORAVA: Severnokorejske rakete neće napasti SAD iz te zemlje, Kim ima pakleni plan

Džek Kin smatra da će Kim Džong-un biti spreman da prodavati projektile sa nuklearnim bojevim glavama teroristima ako mu ponude dobru cenu.



Njegovo upozorenje dolazi u vreme kada Severna Koreja nastavlja da unapređuje svoj nuklearni program, nakon što je u novembru lansirala svoju prvu raketu sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu - Hvasong-15.



"Slušajte, ako on napravi minijaturno nuklearno oružje, on će ja i prodati", rekao je Kin za Foks njuz.



"Da li bi ih prodao teroristima koji mu daju puno novca? Naravno da bi".



On je dodao da bi Kim mogao čak i da bude u iskušenju da sarađuje sa Iranom koma bi svoj arsenal takođe ponudio za keš.



Tako da se neradi samo o projektilima uperenim na SAD, već i poboljšanju iranskog nuklearnog programa.



"Ovde se vojne opcije moraju ponovo razmotriti, jer ekonomski i diplomatski nisu dovoljni", smatra Kin.



