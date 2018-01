(VIDEO) JEZIVA POKLAPANJA! FRANCUSKA IMA SVOJE MARJANOVIĆE: Dramatično ubistvo žene mesecima punilo novine, a tek juče je dobilo neverovatan epilog

Na skupovim na kojima je davana podrška porodici Daval, uvek je bio na ivici suza. Telo si mu potresali grčevi dok se obraćao prisutnima: "Iz svakog pogleda i svake razmene reči, skupljamo snagu da krenemo napred".

Ove reči je izgovorio posle jednog protestnog marša u znak sećanja na njegovu ženu. Tri meseca kasnije, skoro do u dan, pritisnut dokazima, priznao je ubistvo.

"Po njegovim rečima to je bilo nesrećan slučaj i veoma mu je žao zbog toga", tvrde njegovi advokati Mes Ornela Spatafiora i Rendal Šverdorfer. Advokat je potrdio da je njegov klijent zadavio suprugu, ali da " nije imao kriminalne namere" i da " niko drugi nije bio umešan"

Ko je Džobnatan Daval? On potiče iz brojne porodice iz okruga Haite-Saone na istoku Francuske. Bio je tiho dete, a u mladosti se bavio spornom, kaže jedan negov poznanik.

Tako je pre 15 godina upoznao Aleksu sa kojom je delio strast prema džogiranju. "Ona nikada nije dala do znanja da je nesrećna", kaže blizak prijatelj.

Poslednjih 10 godina radio je na održavanju računara u jednoj kompaniji. Njegov šef je medijima izrazio nevericu da je Džonatan sposoban za ubistvo.

Tog jutra kada je Aleksa nestala on nije bio na poslu, ali je drage volje otišao kod komšije da mu pomogne.

Od ubistva veći deo vremena je proveo kod svoje tazbine šireći "istinu" o nestanku svoje žene. Advokati Aleksinih roditelja tvrdi da oni još ne veruju da je on to uradio. "Voleli smo ga kao sina, a on nikada nije pokazao naslinu prirodu", tvrde oni.

Istraga od početka nije išla u pravcu problema u braku, ali je vremenom policajcima ponestajalo opcija. Davalovi su pokušavali da dobiju dete, pa je to bilo izvor tenzija.

Džobatan je i priznao da je 27. oktobra prošle godine imao svađu sa ženom, a rasprava je postala nasilna.

Sledećeg dana on je prijavio nestanak žene, tvrdeći da se nikada nije vratila sa džoginga. Ali niko drugi nije video Aleksu da trči tog dana. Umesro roga komšija je prijavio odlazak kola u sred noći ispred kuće Davalovih.

Tragovi guma istovetni sa onim koji Džobatan ima na svojim kolima pronađeni su pored tela žrtve, koja je pronađena dva dana po ubistvu sakrivena ispod granja u obližnjoj šumi.

Suočen sa ovim dokazima on je tvrdio da je spavao sa svojom ženom 27. septembra, ali nije mogao da objasni kretanje svojih kola u noći ubistva. Ipak, priznanje ubistva je bio neizbežno.

