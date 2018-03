(VIDEO) SATANA I BODEŽ: Ovo je novo rusko oružje kojim je Putin zapanjio svet

U svom do sad možda "najborbenijem" govoru, ruski predsednik je rekao da je Rusija testirala čitav niz novog strateškog nuklearnog naoružanja koje protivnička strana nije u stanju da presretne i da je to odgovor Rusije na raspoređivanje američkog PRO na teritorijama drugih država. Ime za to oružje zasad nije izabrano, čeka se predlog Ministarstva odbrane.



Kao primer efikasnog oružja, Putin je naveo ruske rakete "Sarmat", ocenivši da čak ni perspektivni sistemi PRO nisu smetnja za njih. Pri težini od preko 200 tona, raketa ima kratki aktivni deo leta, što otežava njeno presretanje sistemima PRO.

"Ona će moći da pogodi bilo koju tačku na svetu i biće veoma teško da je presretne bilo koji protivraketni sistem", istakao je ruski predsednik.

Vojni eksperti ističu da su svi sistemi PRO beskorisni i besmisleni u borbi protiv hipersoničnog oružja kakvo je stvorila Rusija.

"To da naše bojeve glave strateških raketa mogu da probiju svaku PRO, perspektivnu i postojeću, to u principu nije novost. Novost je nešto drugo, o čemu je govorio Putin, da mi danas imamo krstareće rakete sa minijaturnim, malogabaritnim nuklearnim motorom, koji omogućavaju tim raketama da imaju beskrajno veliki domet. Mislim da je na taj način predsednik nagovestio da će bojeve glave raketa ’Sarmat‘ biti upravo takve - supersonične, čak hipersonične u trenutku kada se približavaju cilju. One neće leteti samo po balističkoj putanji, nego kao i krstareće rakete cik-cak, menjajući svoju visinu i prateći lokalni reljef. Takvu raketu koja leto supersoničnom i hipersoničnom brzinom ne može da presretne nijedan sistem PRO“, rekao je pukovnik u penziji Viktor Litovkin.

Njegov kolega, takođe pukovnik u penziji Aleksandar Žilin, navodi da se u ruskoj armiji akcenat sada stavlja na dalju modernizaciju i stvaranje novih strateških bombardera, koji će nuklearne bombe "dostaviti" do potencijalnog protivnika.



"Usavršava se odgovor, koji će u slučaju svake agresije na Rusiju naneti nezapamćene gubitke svakom agresoru. Ovo je nastavak onog o čemu je Putin govorio na Minhenskoj konferenciji, kada je jasno rečeno da duboko greši onaj ko misli da će opet moći da izvlači kestenje iz vatre ’trećeg svetskog rata‘ tuđim rukama. Osveta će doći. Zbog toga je prikazao nove vrste oružja koje mogu da poraze potencijalnog protivnika, čak i ako se nalazi preko ’bare‘“, naveo je Žilin.

Osim „Sarmate“, ruski predsednik je predstavio i novu supersoničnu raketu "Kinžal", koja leti 10 puta brže od zvuka i koja „nema sebi ravne u svetu“.

Sistem "Kinžal", u prevodu bodež, uspešno je testiran i već se nalazi u vojsci na jugu zemlje. Reč je o avionskoj raketi, čiji je domet oko dve hiljade kilometara i koja može da nosi i nuklearne bojeve glave.

"Ako govorimo o "Kinžalu" on nema pandane u svetu, u krajnjem slučaju takve sisteme nemaju SAD. Što se tiče Kine, nisam siguran, ali najverovatnije da ni oni nemaju ništa slično. To je veoma precizan sistem i takvu raketu je praktično nemoguće oboriti“, kaže vojni analitičar Dmitrij Kornjev.

Putin je predstavio i novu hipersoničnu interkontinentalnu raketu "Avangard", koja leti 20 puta brže od zvuka i „udara poput meteora“. Prema njegovim rečima, novo rusko oružje može da manevriše u slojevima atmosfere, kako bočno, tako i vertikalno.

"Ono će biti praktično neuhvatljivo. Brzina će biti hipersonična. Biće kao meteor", rekao je Putin.

Ruska preduzeća su već započela serijsku proizvodnju tog sistema, koji je još jedna vrsta strateškog oružja Rusije.

Putin je istakao i da su značajni rezultati postignuti u razvoju laserskog oružja, podsećajući istovremeno da od prošle godine ruska vojska dobija borbene laserske sisteme, ali nije želeo da precizira o kakvim sistemima je reč, jer za to "još nije vreme".

Putin je naglasio da takvi borbeni kompleksi povećavaju sposobnost Rusije da osigura svoju bezbednost. Sudeći po video-prezentaciji, prikazanoj tokom Putinovog govora, reč je o sistemu kopnenog baziranja.



Eksperti navode da je oblast primene laserskog oružja veoma široka: protivraketna i protivsatelitska odbrana, onemogućavanje neprijateljskih nadzornih uređaja, presretanje brzih vazdušnih ciljeva i mnogo više.

Putin je obelodanio i da je u Rusiji stvoren podvodni dron, koji ima interkontinentalni domet i koji može da se kreće na ekstremnim dubinama, brzinom koja je višestruko veća od brzine podmornica, najnaprednijih torpeda i najbržih brodova svih vrsta.

Podvodni dron na nuklearni pogon, koji nosi nuklearne bojeve glave, može da cilja i nosače aviona i obalne objekte.

Ruski predsednik je tokom svog govora jasno poručio da je borba protiv novog ruskog oružja besperspektivna i besmislena.

"Pre stvaranja novih sistema naoružanja niko nas nije slušao, poslušajte nas sada“, poručio je Putin.

