RUSKI SENATOR: Uništili smo sve zalihe nervnog gasa Novičok, trovanje bivšeg špijuna je deo planiranog napada na Moskvu

"Rusija ne samo da je prekinula proizvodnju nervnog gasa, uključujući ’Novička‘, već i potpunosti uništila sve njegove zalihe. To je bilo urađeno u skladu sa međunarodnim sporazumima, pod kontrolom međunarodnih posmatrača OZHO", kaže senator Igor Morozov, inače veteran specijalne službe.

On je podsetio da je poslednji kilogram vojnih otrovnih supstanci, uključujući sarin i zaman, Rusija uništila u septembru prošle godine, dok je proizvodnja hemijskog oružja prestala još devedesetih godina 20. veka.

Senator je naveo da je proizvodnja "Novička" moguća u nelegalnim uslovima, ali da je jako opasna.

Za to su potrebni laboratorijski uslovi, specijalna oprema i odgovarajući stručnjaci, običan čovek to ne može sam da uradi", dodao je on.

Morozov kaže da su optužbe na račun Rusije u predmetu bivšeg špijuna Sergeja Skripalja deo je planiranog napada.

"Zatim će najverovatnije uslediti proterivanje dela ruskih diplomata iz Londona, jačanje vojnog potencijala NATO-a kod naših granica, kao i priprema za nove napade koalicije po vladinim snagama Bašara Asada", rekao je senator.

