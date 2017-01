(FOTO) PROCURELE PRVE SLIKE IZ DISKOTEKE SMRTI: Džihadista pretvorio klub u klanicu!

Napadač je oko jedan sat posle ponoći upao u elitni klub na obali Bosfora, u kojem je bilo oko 600 gostiju, i nasumično pucao iz „kalašnjikova“.



Iskoristio je haos i paniku koji su nastali i uspeo da pobegne.



- Herojski vojnik kalifata napao je jedan od najpoznatijih noćnih klubova u kojem hrišćani slave njihov bogohulni praznik - saopštio je IS.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile i prve fotografije iz diskoteke smrti. Na njima su tela žrtava, dok se pod i ne vidi od krvi i sve liči na klanicu, a ne klub.



U Istanbulu je privedeno osam osoba osumnjičenih za veze sa napadom i one su juče bile na ispitivanju.



Policija je sinoć otkrila novu fotografiju teroriste iz „Reine“, a na njoj se dosad najjasnije vidi lice napadača. Fotografija je iz snimka sigurnosne kamere. U Istanbulu je sinoć pokrenuta opsežna operacija uz helikopter, ali niko nije uhapšen. Operacija je bila u kvartu Zejtinburnu, odakle je navodno napadač taksijem otišao u „Reinu“.

Prema informacijama turske Nacionalne obaveštajne organizacije (MIT), moguće je da je napadač deo iste ćelije IS koja je napala aerodrom „Ataturk“ u junu 2016. Hurijet dejli njuz navodi i da je MIT 19. decembra primio obaveštajne podatke o mogućnosti npada IS u Turskoj tokom novogodišnje noći, kao i da je ta agencija od 28. do 31. decembra privela 63 osobe osumnjičene za pripadnost IS.Na aerodromu u Antaliji, popularnom turističkom mestu, juče je paniku izazvao jedan Sirijac pretnjom da će se razneti bombom uz„Alahu ekber“, ali je odmah uhapšen.Svega nekoliko sati posle napada u Istanbulu turski ratni avioni gađali su niz ciljeva IS u Siriji, a priključili su im se i ruski borbeni avioni.

Turski mediji tvrde

DOŠAO IZ UZBEKISTANA ILI KIRGISTANA?



Turski mediji su objavili da se sumnja da je napadač došao iz Uzbekistana ili Kirgistana. Informaciju su objavili Hurijet i Karar, pozivajući se na neimenovane bezbednosne izvore. Tim povodom oglasilo se ministarstvo spoljnih poslova Kirgistana, navodeći da ispituje navode turskih medija.- Naložili smo konzulu u Istanbulu da ispita navode koji su se pojavili - navela je portparolka MSP Ajmkan Kulukejeva.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: AP,Foto: Reuters,Foto: Twitter