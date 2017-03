(FOTO) PREŽIVELI HOROR U HOTELU: Čistačica se ušunjala u sobu i uzela bebu iz kolevke!

Kaže da je kada se probudila zatekla je ženu, obučenu kao čistačicu hotela, kako stoji iznad kolevke. Sioban je počela da vrišti, što je probudilo njenog partnera Simon (25) koji je utrčao s balkona u sobu i suočio se sa ženom koja je izjurila iz sobe.

Pokušaj otmice prijavljen je policiji na Kipru 28. februara, a čistačica je dobila otkaz.



"Spavala sam kad se ta žena ušunjala u sobu i pokušala da mi otme dete. Probudila sam se jer je Harper vrisnula, u suprotnom mogao je da se ponovi slučaj male Medi Mekejn. Kad sam otvorila oči, mislila sam da sanjam, bila sam u šoku.

Počela sam da vrištim i preplašila sam ženu koja je pokušavala da podigne Harper.

"Simon je utrčao u sobu i pitao je što to radi, ali nije nam odgovoriti jer ne zna engleski. Nazvala je nekoga na mobilni i izjurila iz sobe.

Prestravljeni roditelji odmah su otišli na recepciju da razgovaraju sa upravnikom hotela. Međutim usledio je novi šok. Roditelje su uveravali da je čistačica spremajući sobu htela da podigne dete kako bi ga smirila i proverila je li sve u redu. Sioban je odmah rekla da to nije tačno jer žena nije imala kod sebe sredstva za čišćenje." Bila sam gola na krevetu, kakva to osoba ulazi u sobu dok fost leži go u krevetu. Ušla je s namerom da nam otme dete", kategorična je Sioben.

Porodica je bila na odmoru na Kipru. Kažu da im je kasnije iz hotela rečeno da je ista čistačica bila otpuštena pre dve godine zbog "incidenta" i da joj je ovo bio prvi radni dan u njihovom hotelu.

