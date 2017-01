(FOTO PRIČA) LJUBLJENJE ZA ISTORIJU: Ovako je Tramp od Obame preuzeo Belu kuću!

Melanija i Donald sreli su se sa Barakom i Mišel Obamom, sa kojim su se za kraj izljubili.

Elegantna Melanija je nosila poklon upakovan u ukrasni papir koji je uklopila sa nebesko plavim komletom u kome je zasenila sve.

Barack Obama and first lady Michelle Obama greeting president-elect Trump and wife Melania. #InaugurationDay pic.twitter.com/4z0nFhTBws — Pop Crave (@PopCrave)

Ona se pojavila u svetlo plavoj haljini sa podignutom kragnom i rukavicama, ostavljajući bez daha apsolutno svakog.

Donald Trump and his wife Melania arrive at the White House for morning tea with the Obamas https://t.co/hsPEA28CB7 #InaugurationDay pic.twitter.com/ECAStA0JJ3 — Bloomberg (@business)

Ona je uz ovu predivnu haljinu uklopila i obuću u istoj boji.

Watch the Obamas welcome the Trumps into the White House #InaugurationDay pic.twitter.com/BygyliIpte — Business Insider (@businessinsider)

Nekadašnji predsednik Džordž Buš došao je sa suprugom Lorom kako bi prisustvovao inauguraciji, a Barak Obama napustio je Ovalni kabinet poslednji put kao predsednik a očekuje se da će ostaviti pismo za novog predsednika.

(VIDEO) UŽIVO INAUGURACIJA PREDSEDNIKA SAD: Novi predsednik Tramp ušao u Belu kuću, sačekao ga Obama

(FOTO) NEMA JOJ RAVNE: Melanija Tramp u plavoj haljini zasenila sve prisutne na inauguraciji!

Pogledajte bonus video: Trump biografija

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Tanjug Željko Tvrdišić,EPK