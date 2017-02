I DIPLOMATE UMEŠANE? Žene ubice namazale Kimovom polubratu otrov na lice, vežbale u šoping-centru!

Senior North Korean diplomat is sought in death of Kim Jong-nam. https://t.co/SdzxnoLeZ9 pic.twitter.com/XB7hyWUF9N — New York Times World (@nytimesworld)

">February 22, 2017

Šef policije Kalid Abu Bakar rekao je da je u pitanju Hjong Kvang-song (44), dodajući da policija želi da ispita i Kim Uk-ila, zaposlenog u severnokorejskoj nacionalnoj kompaniji "Er Korjo", kao i da se sumnja da je u ubistvo umešan još jedan Severnokorejac - Ri Dži-u.

Foto: Reuters

"Sva trojica su u Maleziji", rekao je Kalid istakavši da oni nisu u pritvoru, nego da su pozvani da pruže pomoć policiji. On je dodao da su žene, za koje se sumnja da su otrovale Kim Džong-nama, bile obučene da rukuju otrovnim materijama i da mu rukama namažu otrov na lice.

Kalid je ispričao da je dosadašnja istraga utvrdila da je ubistvo izvedeno ovako: osumnjičeni Severnokorejci dali su otrovnu tečnost ženama, koje su je onda natrljale na Namovo lice na aerodromu u Kuala Lumpuru 13. februara. Nije poznato koji je otrov upotrebljen, ali je bio dovoljno jak da ga usmrti pre nego što je stigao do bolnice.

Moment of Kim Jong-nam ‘assassination’ captured on security camerahttps://t.co/gYCAp6mlUm pic.twitter.com/uAminNeKHp — RT (@RT_com)

">February 20, 2017

Osumnjičene operativne znale da je reč o otrovu i imale su instrukcije da operu ruke. Na viideo-snimku s nadzornih kamera vidi se da se njih dve udaljuju od Kima držeći ruke dalje od tela. Prethodno su vežbale napad u dva tržna centra u Kuala Lumpuru.

"Verujemo da je to (ubistvo) bilo planirano i da su one obučene da to izvrše", rekao je Kalid novinarima. On nije mogao da potvrdi da li Pjongjang stoji iza Namove smrti, ali je naglasio da je jasno da su u inicident umešani Severnokorejci.

Da li je severnokorejski lider naredio ubistvo svog polubrata? Kim Džong-un i Kim Džong-nam (Foto: Fonet/AP)

Policija je ranije uhapsila četiri osobe osumnjičene za Namovo ubistvo - Maležanina, Severnokorejca i dve žene, Indonežanku i Vijetnamku. Malezijski zvaničnici saopštili su juče da još nisu utvrdili uzrok smrti polubrata severnokorejskog lidera.

http://chats.viber.com/kurir